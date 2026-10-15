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新竹街頭驚見「9罪狀」看板 施淑婷怒斥抹黑：今赴地檢署提告

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市街頭近日出現大型看板，點名民眾黨西區市議員參選人施淑婷擔任民政處長期間涉9項爭議，施淑婷反擊內容移花接木、惡意栽贓，今天將赴新竹地檢署提告。圖／取自施淑婷臉書
新竹市街頭近日出現大型看板，點名民眾黨西區市議員參選人施淑婷擔任民政處長期間涉9項爭議，施淑婷反擊內容移花接木、惡意栽贓，今天將赴新竹地檢署提告。圖／取自施淑婷臉書

新竹市街頭近日出現大型看板，點名民眾黨西區市議員參選人施淑婷擔任民政處長期間涉9項爭議，質問「當官違法違規，現在選市議員？」施淑婷反擊內容移花接木、惡意栽贓，今天將赴新竹地檢署提告

2026九合一選舉

大型看板寫著施淑婷擔任民政處長期間涉及殯葬疏失、上班直播、與廠商餐敘、議會備詢及網路發文等9項爭議，並質問「當官違法違規，現在選市議員？」引發選戰攻防。

施淑婷昨晚發文反擊，指看板通篇以移花接木、混淆主詞方式羅織罪名，意圖對她進行人格抹殺，認為相關內容已涉嫌違反選罷法意圖使人不當選及刑法加重誹謗罪。

針對燒錯、領錯遺體等殯葬爭議，施淑婷表示，事件起因皆為外包廠商及相關作業流程疏失，並非她個人所為或安排，市府事後也依合約檢討處理；至於「偷拍大體、散播遺照」，她指看板刻意混淆主詞，使外界誤以為是她偷拍，強調自己絕無相關不法行為。

對於「上班時間玩手機直播」，施淑婷表示，當時因面對特定人士質疑，為第一時間向市民說明才開直播澄清；被指中秋節與廠商餐敘，她則稱當時僅因地方行程路過現場，禮貌進場打招呼、向在場人士拜票後即離開，並非所謂私下利益餐敘。

施淑婷另表示，錄音是為自清及保全證據，並非公審基層公務員；議會備詢遭指失控咆哮，是在政治攻防中據理力爭，卻遭斷章取義。至於網路發文辱罵議員，她強調相關文章均是陳述事件及說明立場，否認有公然侮辱或辱罵言詞。

施淑婷表示，看板上的指控「不是移花接木，就是惡意栽贓」，認為有人企圖在西區選情升溫之際塑造不實形象。她宣布今天上午將親赴新竹地檢署遞狀提告，並要求檢調追查看板出資、刊掛及策畫者的金流與相關合約，釐清幕後責任。

施淑婷昨晚發文反擊，指看板通篇以移花接木、混淆主詞方式羅織罪名，意圖對她進行人格抹殺。圖／取自施淑婷臉書
施淑婷昨晚發文反擊，指看板通篇以移花接木、混淆主詞方式羅織罪名，意圖對她進行人格抹殺。圖／取自施淑婷臉書

新竹 提告 議員 2026九合一選舉 新竹市選舉

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