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什麼叫洋流？ 陳文茜引用他的話 網友稱奇：罵人不帶髒字

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
圖為民進黨台北市長參選人沈伯洋昨晚在士林夜市掃街拜票。記者季相儒／攝影
圖為民進黨台北市長參選人沈伯洋昨晚在士林夜市掃街拜票。記者季相儒／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋拜票所到之處萬人簇擁，外界稱之「洋流」。資深媒體人陳文茜在「文茜的世界周報 Sisy's World News」臉書粉專以「什麼叫：洋流？」發文，粉絲直呼「輕描淡寫的點出洋流始末，萬分敬佩」，還有網友提及媒體人趙少康，「希望你勸勸老朋友」。

2026九合一選舉

陳文茜發文，「《什麼叫：洋流？》我想起卡利加里奇蒙的一段話：事情總是這樣。一個人竭盡全力想要置身事外，但忽然有一天，不知道為什麼，卻發現自己也捲入某個故事之中，一路奔向結局」。

其他網友表示，「在烏煙瘴氣中，清流總令人嚮往」、「文茜姐您真的是罵人不帶髒字」、「這把全部都說盡了」、「本來的配角丑角不但入戲，還演成主角，真是厲害了」、「不過我怎麼感覺是…目前想從政的人，多數都自願被捲入故事當中」、「台北人都是高智慧的，一定會選出合適台北的市長」。

陳文茜 拜票 趙少康 2026九合一選舉 台北市選舉

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爭取松機遷移…蔣萬安今赴行政院會說明 張善政相挺

台北市長蔣萬安提出松山機場遷移計畫，引發藍綠論戰。蔣今將親自列席行政院會，向中央說明松機遷建規畫。蔣萬安昨表示，國防部長顧立雄二○一四年爭取民進黨台北市長初選時曾提出，「若桃捷通車後就可考慮松機存廢」，他也很願意跟中央好好討論溝通。顧立雄昨說，如今他是國防部長，會把軍事任務與防衛韌性列為首要考量。

松山機場遷移 沈伯洋：「提出的人」要說清楚

台北市長蔣萬安主張遷移松機，綠營幾乎「唱反調」。對前政委張景森呼籲民進黨不應背棄卅多年主張，民進黨台北市長參選人沈伯洋昨說，需討論及配套方案，「提出的人」應要講清楚。數發部長林宜敬說，松機土地適合跨國企業總部、但不適合高耗能算力中心，算力中心應設置彰濱或高雄亞灣。

新聞眼／松機遷移…北桃並肩 藍營縣市打團體戰

台北市長蔣萬安今天將赴行政院會，當面與閣揆卓榮泰討論松山機場遷移議題；蔣萬安不是單槍匹馬，桃園市長張善政將並肩作戰，呼籲中央正視松機遷移是跨縣市的重大地方建設。據了解，蔣萬安希望正式開啟中央地方合作序曲，在市長選戰已逐漸走向負面選舉時，蔣要開闢正面戰場，傳達「今天不做，明天會後悔」訊號，跟中央好好坐下來談。

陸再懲戒父親另一公司 沈伯洋：該換個題目

民進黨籍台北市長參選人沈伯洋遭港媒大公文匯網爆料，其父沈土城名下「兆億有限公司」去年六月被大陸制裁後，又透過另一家公司ＶＷＡＹ繼續在對岸做生意，僅半年多貿易額就有近七十萬美元。大陸國台辦昨宣布對ＶＷＡＹ公司實施懲戒，重申絕不允許台獨頑固分子關聯企業在大陸牟利，並指沈伯洋應「自證清白」，向台灣社會做出負責任的交代。

盼全壘打 國民黨成立中央助選團

九合一選戰白熱化，國民黨昨正式成立中央助選團，邀集黨籍立委、黨務幹部及專家學者、前政務官等組成最強團隊，全力爭取勝選；黨主席鄭麗文也預告，本周六將舉辦中彰投雲中台灣大型造勢，宣揚重啟核電公投，接下來也會有三場大型造勢，盼大家共襄盛舉。

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