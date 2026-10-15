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什麼叫洋流？ 陳文茜引用他的話 網友稱奇：罵人不帶髒字
民進黨台北市長參選人沈伯洋拜票所到之處萬人簇擁，外界稱之「洋流」。資深媒體人陳文茜在「文茜的世界周報 Sisy's World News」臉書粉專以「什麼叫：洋流？」發文，粉絲直呼「輕描淡寫的點出洋流始末，萬分敬佩」，還有網友提及媒體人趙少康，「希望你勸勸老朋友」。
陳文茜發文，「《什麼叫：洋流？》我想起卡利加里奇蒙的一段話：事情總是這樣。一個人竭盡全力想要置身事外，但忽然有一天，不知道為什麼，卻發現自己也捲入某個故事之中，一路奔向結局」。
其他網友表示，「在烏煙瘴氣中，清流總令人嚮往」、「文茜姐您真的是罵人不帶髒字」、「這把全部都說盡了」、「本來的配角丑角不但入戲，還演成主角，真是厲害了」、「不過我怎麼感覺是…目前想從政的人，多數都自願被捲入故事當中」、「台北人都是高智慧的，一定會選出合適台北的市長」。
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