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松山機場遷移 沈伯洋：「提出的人」要說清楚

聯合報／ 記者林麗玉張裕珍洪子凱馬瑞璿／連線報導
沈伯洋昨出席立院外交國防委員會質詢，並針對松山機場遷移案提出質詢。 記者曾原信／攝影
沈伯洋昨出席立院外交國防委員會質詢，並針對松山機場遷移案提出質詢。 記者曾原信／攝影

台北市長蔣萬安主張遷移松機綠營幾乎「唱反調」。對前政委張景森呼籲民進黨不應背棄卅多年主張，民進黨台北市長參選人沈伯洋昨說，需討論及配套方案，「提出的人」應要講清楚。數發部長林宜敬說，松機土地適合跨國企業總部、但不適合高耗能算力中心，算力中心應設置彰濱或高雄亞灣。

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沈伯洋昨受訪時表示，每次提出松機遷移的主張都不太一樣，過去松機或桃機吞吐量沒那麼大，要突破的條件較少，目前卻牽涉軍用、救災、醫療後送、離島等需求，最難解決就是醫療及救災；蔣萬安提出用桃園機場第三跑道取代松機，但第三跑道是為紓解第一、二航廈人潮，起降機型也不太一樣。

林宜敬昨說，松山機場不適合設置高耗能算力中心，以輝達為例，北士科的企業總部占地約三點八九公頃，松山機場面積約兩百公頃，足以放下五十個輝達總部，北市府應努力招商，找到五十個像輝達這種規模的企業，才能充分運用松機土地。

「我不贊成把松山機場遷走。」和碩董事長童子賢說，首都必須有中小型航空交通基地，首都的航空運輸相當重要。童子賢建議，淡海新市鎮具更好發展條件，ＡＩ產業需充足電力，若核二廠未來能重啟，由於距淡海新市鎮不遠，可望支援ＡＩ產業電力。

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