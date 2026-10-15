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新聞眼／松機遷移…北桃並肩 藍營縣市打團體戰

聯合報／ 本報記者李承穎林政忠
蔣萬安提出松山機場遷移，打破藍綠政治壁壘，讓各方思考這項討論超過卅年的政策。 記者曾學仁／攝影
蔣萬安提出松山機場遷移，打破藍綠政治壁壘，讓各方思考這項討論超過卅年的政策。 記者曾學仁／攝影

台北市長蔣萬安今天將赴行政院會，當面與閣揆卓榮泰討論松山機場遷移議題；蔣萬安不是單槍匹馬，桃園市長張善政將並肩作戰，呼籲中央正視松機遷移是跨縣市的重大地方建設。據了解，蔣萬安希望正式開啟中央地方合作序曲，在市長選戰已逐漸走向負面選舉時，蔣要開闢正面戰場，傳達「今天不做，明天會後悔」訊號，跟中央好好坐下來談。

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今天是蔣萬安宣布松機遷移後第一場行政院會，據悉，北桃市府高層曾交換意見，未來松機遷移，桃園機場捷運將承接更大載客量，張善政親自列席，意味是關乎北北基桃共同未來，兩市長將共同提出訴求與配套。

蔣萬安希望傳達，輝達來了之後，不能錯過歷史時機，這是非做不可的事，中央、地方應合力攜手；早在輝達總部尋找土地時，就曾看過松南營區土地，輝達執行長黃仁勳也曾表示，光有北士科Ｔ17、Ｔ18的土地還不夠，也促使市府思考覓地。

知情人士指出，蔣萬安提松機遷移，打破藍綠政治壁壘，讓各方思考討論超過卅年的政策，這也是過去民進黨主張；北桃可望在院會主張說明松機議題，卓揆回應若未否定，就有開啟中央、地方對話機會。

民進黨「洋流」崛起，北市響起「萬安警報」，激發藍營危機意識。立法院長韓國瑜帶頭送暖，以國會龍頭身分力挺蔣萬安；身為藍營共主的台中市長盧秀燕，近日也將北上合體蔣萬安。張善政和蔣萬安是六都唯二競選連任的市長，張最有高度在行政院會提出政策辯論，機捷已日趨飽和，是中央和地方必須共同面對的問題，北桃聯手更象徵藍營打團體戰，力阻洋流溢出外縣市。

另外，最近蔣團隊也開啟兩大戰線，第一是強力闢謠反攻，第二，焦點回到蔣萬安所提出的正面論述、正面戰場，端出福國利民的「市政牛肉」，掌握話語權，避免謠言增生，也讓市民聚焦現任市長身上。

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