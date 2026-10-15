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爭取松機遷移…蔣萬安今赴行政院會說明 張善政相挺

聯合報／ 記者屈彥辰林麗玉張裕珍洪子凱程嘉文／連線報導
台北市長蔣萬安提出松山機場遷移計畫，盼打造AI園區。蔣萬安今天將親自列席行政院會，他昨出席活動受訪時表示，他很願意跟中央坐下來好好討論溝通。 記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安提出松山機場遷移計畫，盼打造AI園區。蔣萬安今天將親自列席行政院會，他昨出席活動受訪時表示，他很願意跟中央坐下來好好討論溝通。 記者曾學仁／攝影

台北市長蔣萬安提出松山機場遷移計畫，引發藍綠論戰。蔣今將親自列席行政院會，向中央說明松機遷建規畫。蔣萬安昨表示，國防部長顧立雄二○一四年爭取民進黨台北市長初選時曾提出，「若桃捷通車後就可考慮松機存廢」，他也很願意跟中央好好討論溝通。顧立雄昨說，如今他是國防部長，會把軍事任務與防衛韌性列為首要考量。

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蔣萬安昨說，顧立雄曾指出松機遷移一定要顧及整體防衛需求，這一點他很認同，因為他之前講過，松機遷移因應新形態戰略思維，確實可以重新評估相關配置，「我認為相關的時機、條件已經成熟」。

據了解，蔣萬安今天將赴行政院會，討論松山機場遷移計畫，桃園市長張善政也預計列席支持，表達認同遷移松機的規畫方向；未來若松機遷移，桃園國際機場未來將扮演更吃重角色，機場捷運將隨之承接更大載客量，張善政期盼中央支持增購列車經費，共同協助提升機捷營運量能。

立法院外交及國防委員會召委徐巧芯昨天排定專題報告，國民黨立委羅智強質詢時，引述顧立雄當年參選台北市長的政見，「松山機場造成台北市非常大發展阻礙，台北市為松山機場犧牲太大」；顧立雄說，松山機場的確造成地區發展限制，存廢需要總體考量，可以討論，但他如今是國防部長，會把軍事任務與防衛韌性列為首要考量。

國民黨立委陳永康質詢，在桃園設直升機場的可能性，例如在從前的桃園軍用機場或位於八德的懷生機場舊址。顧立雄說，舊桃園基地土地已移交市府，懷生機場舊址在國防大學與其他單位遷入後，也已無足夠空間。

國民黨立委黃仁追問，松山機場是否可能遭到「斬首戰」？顧立雄指出，桃園機場也一樣，不能因為有此風險就不要機場，否則桃園機場也有一樣的風險，相較之下桃園甚至不易防守。顧也多次提及，對松機遷建可以多問問外島與東部立委的意見。

對民進黨立委質疑藍營助選蔣萬安，國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，過去卅年民進黨多位台北市長參選人都主張遷建，如今蔣萬安提出具前瞻性的ＡＩ園區構想，綠營就轉向。

民眾黨台北市議員陳宥丞等不分黨派議員昨提案，建請蔣萬安十月廿一日上午九時至議會專案報告松機遷移案。議長戴錫欽說，松機遷移報告包含周遭限高解禁、都市再生、都更條件放寬等，市府認為應以「打造台北成為ＡＩ首都」為題，但民進黨團認為提到「松山機場遷移」，經討論主題訂為「松山機場遷移計畫暨打造台北成為ＡＩ首都」。

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