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洋流發威？徐國勇：人潮不代表選票 應謹慎謙卑

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導

九合一選舉倒數一個多月，台北市長選戰因掀起「洋流」，讓民進黨士氣大為振奮。但據轉述，民進黨秘書長徐國勇昨在中常會呼籲黨公職與中常委，民調數字不代表勝選，造勢人潮也不代表選票，盼黨內謹守發言紀律，切勿任意預測選情勝負，應謹慎謙卑。

2026九合一選舉

此外，身兼黨主席的賴清德總統在中常會大讚今年經濟表現亮眼，盼立院盡速通過明年度中央政府總預算與追加預算，若明年一月五日前三讀完成，最快春節前能普發一萬元。至於是否加碼，民進黨立院黨團總召蔡其昌會中提到，如果未來經濟成長更好，不排除有再討論的空間，但目前仍以一萬元為主。

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