陸再懲父公司 沈伯洋：該換個題目

民進黨籍台北市長參選人沈伯洋遭港媒大公文匯網爆料，其父沈土城名下「兆億有限公司」去年六月被大陸制裁後，又透過另一家公司ＶＷＡＹ繼續在對岸做生意，僅半年多貿易額就有近七十萬美元。大陸國台辦昨宣布對ＶＷＡＹ公司實施懲戒，重申絕不允許台獨頑固分子關聯企業在大陸牟利，並指沈伯洋應「自證清白」，向台灣社會做出負責任的交代。

沈伯洋昨表示，中國一下說他是台獨頑固分子，一下說要通緝，一下又派人來台灣跟監，現在又說「發現你爸爸的貿易怎樣怎樣」，「他們的口徑，可能自己應該先好好討論一下」，誠心建議國台辦：「是不是要換個題目？」他表示，已經澄清不知道好幾萬次，「我們家是在厄瓜多的台商」，不知為什麼可以被抹成這樣。

陸委會表示，這次中共再度制裁沈伯洋父親的公司，與去年的操作手法如出一轍；在選戰期間，對特定陣營和參選人貼標籤、搞經濟施壓，這就是很明顯想脅迫台灣社會、干擾我們民主選舉的惡劣作為。

大陸昨也披露，聯電創辦人曹興誠的弟弟近期在上海被拒絕入境，指曹興誠已被列入「台獨頑固分子」清單並實施制裁，其本人及家屬被禁止進入大陸和香港、澳門。

另就蔡康永日前現身沈伯洋競總成立大會，陸方回應時雖未點名，不過稱「我們始終尊重和保障台灣同胞正當的言論與表達自由，但在大是大非問題上沒有任何模糊的空間」，並強調任何人、任何勢力都不能一邊賺取大陸發展紅利，一邊與台獨分裂勢力勾連糾纏做「兩面人」。