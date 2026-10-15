盼全壘打 國民黨成立中央助選團

九合一選戰白熱化，國民黨昨正式成立中央助選團，邀集黨籍立委、黨務幹部及專家學者、前政務官等組成最強團隊，全力爭取勝選；黨主席鄭麗文也預告，本周六將舉辦中彰投雲中台灣大型造勢，宣揚重啟核電公投，接下來也會有三場大型造勢，盼大家共襄盛舉。

鄭麗文表示，這是一場關鍵歷史性的聖戰，是貪腐黑金與清廉勤政的決戰，也是台灣未來要選擇繼續內耗撕裂，還是團結進步的關鍵，更是特權對抗平民的聖戰。未來中央助選團會走遍台澎金馬宣揚理念，讓真正認真、親民、接地氣、清廉勤政的縣市長參選人能脫穎而出，希望國民黨能在年底選舉中全壘打，成為地方自治最重要的基石。

鄭麗文昨天在國民黨中常會提到，日前發生桃園隨機殺人案，新興毒品的快速崛起、氾濫，成為治安陰影、死角，有意從政的公眾人物、想當市長的人，一言一行都會對社會造成示範作用，每個人都該更謹言慎行，不能模糊對毒品零容忍的紅線，不該對社會釋出模稜兩可的訊息，對毒品的態度是不可搖擺、民粹的，希望台灣選舉回到理性、政策辯論。

鄭麗文暗指民進黨台北市長參選人沈伯洋，為何自己的主張不敢正面承認？如此嚴峻的社會問題，為何市長參選人對提問一再迴避、不敢回答？年輕欠考慮、欠周詳都沒關係，透過公開政策辯論，讓台灣選舉回歸於有利社會解決問題的方向走，不是一定要變成選舉割喉戰、模糊焦點，讓民主陷入沒有建設性的內耗中。

國民黨中央助選團成員包括立法院前院長王金平、前副主席曾永權、台中市長盧秀燕和四位副主席李乾龍、季麟連、張榮恭、蕭旭岑；另包括智庫副董事長李鴻源、前桃園縣長吳志揚、台北市前副市長李永萍、國民黨立院黨團總召傅崐萁等黨籍立委，以及多位前政務官。

此外，中常會昨也通過兩梯次共廿四人的黨紀處分案，十人開除黨籍、十四人撤銷黨籍。其中，自行投入新竹市長選舉的何志勇，以及登記參選連江縣長的曹爾元，皆遭撤銷黨籍處分。