莊競程喊南寮升級 竹市府拚漁業觀光

民進黨新竹市長參選人莊競程昨舉行「大南寮大升級」政策記者會，提出產業、交通、生活、觀光四大升級計畫，並批市長高虹安執政近四年，南寮建設停滯、市民活動中心多次廢流標遲未動工。竹市府駁斥南寮發展絕無停滯，持續推動兼顧漁業與觀光發展的建設服務。

莊競程會同多名議員參選人舉行記者會，他表示，北區南寮六個里近十年人口增加超過四千人，成長約兩成，公共建設與生活機能卻未能跟上，為此提出產業、交通、生活、觀光四大升級計畫。

產業升級方面，莊競程主張參考日本東京豐洲市場，全面改善「新竹魚市場」拍賣空間，導入空調及溫控設備，全面提升「竹風漁市」（直銷中心）、「波光市集」休憩與用餐環境；交通升級方面，擴增YouBike站點，重新盤點公車路線與班次等，長期將推動捷運綠線延伸南寮。

生活升級方面，莊競程提出興建整合親子館、圖書館、日照據點、長青學苑及便民服務的「全齡生活館」，並將現有溫水游泳池改建為符合國際泳賽標準的場館；觀光升級方面，參考新加坡濱海灣花園概念，結合生態保育、科技藝術及互動導覽，打造國際級觀光亮點，同時發展漁港夜間經濟。

竹市府昨則搬出多項數據說明執政成果，竹風漁市今年二月至四月加倍券活動期間，累計吸引逾六十萬人次，推估額外創造超過三千萬元產值。市府明年也將推動航道清淤、浮動碼頭更新等漁業基礎建設，並辦理漁業文化節、擴大舉辦國際風箏節，促進觀光與漁業共榮。

市府指出，高虹安上任以來，南寮已新增二座公車候車亭，今年預計再增二座候車亭及卅六座智慧站牌，預計年底於南寮聯里再增加廿處YouBike站點，並協調業者明年升級電動公車，逐步提升南寮交通便利性與公共運輸服務品質。