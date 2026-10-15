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桃捷綠線交手 張善政：已縮短工期、黃世杰推軌道建設

聯合報／ 記者朱冠諭陳俊智／桃園報導
桃園市長張善政（左一）昨天開箱桃園捷運綠線G14蘆竹中正北站、G15水尾站，呼籲不要因選舉抹煞工程人員辛苦。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政（左一）昨天開箱桃園捷運綠線G14蘆竹中正北站、G15水尾站，呼籲不要因選舉抹煞工程人員辛苦。記者朱冠諭／攝影

桃園捷運綠線北段七站拚年底通車，市長張善政昨二度公開回擊民進黨市長參選人黃世杰質疑綠線延宕說法，強調二○二二年底上任時，北機廠一片荒蕪「不知開工是開什麼工」，市府團隊努力趕工才有如今成果，不應汙衊。黃世杰昨到八德拜票，表示若當選加速推動軌道建設。

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張善政昨早主持市政會議時說明推進捷運綠線工程過程，提及機電標工程雖於二○一九年初開工，但他上任時，被視為捷運綠線心臟的北機廠毫無進度，不僅沒有包商也無施工圖，現場只有九十萬立方公尺的鬆軟汙泥。市府團隊接手採納專家建議改善地層，成功推進並大幅縮短北機廠工期。

市府團隊近年積極推展捷運綠線工程，張善政昨下午「開箱」Ｇ１４蘆竹中正北站、Ｇ１５水尾站，並實地進站體驗搭乘。他強調「工程進度沒有延誤」，目前捷運綠線正在進行測試作業，最後一關要達成連續七天穩定性測試，一步一腳印推進，正持續朝年底通車目標邁進。

張善政也視察捷運站周邊人行環境，強調人本示範道路、移置電箱、增設自行車設施、改善候車空間及路口安全等配套陸續完成。工程成果是相關局處及廠商努力累積，不應在不了解情況下抹殺。

除了捷運建設按部就班推進，張善政昨也邀請國民黨新北市長參選人李四川參訪桃園Ａ１１安置住宅，並交流桃園首創的「可負擔住宅」政策，自治條例正待中央核定。李四川肯定桃園可負擔住宅回應年輕人居住需求，未來若有機會，他會參考桃園經驗比照辦理。

民進黨部分，黃世杰在同黨議員參選人陪同下一早到八德站路口拜票，利用通勤民眾停等紅燈機會分享交通願景，指八德軌道建設起步，未來發展可期，「就差最後一哩路」，若當選將加速推動。黃接著也到大湳市場掃街，當地緊鄰藍營票倉陸光新村，黃展現親和力和攤商、民眾握手致意。

民進黨桃園市長參選人黃世杰（右）昨早到八德大湳市場掃街拜票，和攤商握手致意展現親和力。記者陳俊智／攝影
民進黨桃園市長參選人黃世杰（右）昨早到八德大湳市場掃街拜票，和攤商握手致意展現親和力。記者陳俊智／攝影

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