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江啟臣提AI機器人願景 何欣純凝聚支持

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導

國民黨台中市長參選人江啟臣昨提出打造ＡＩ機器人製造之都，推動產業升級；民進黨參選人何欣純將於十八日在太平舉辦團結勝選大會師，集結議員參選人凝聚支持力量。

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國民黨台中市長參選人江啟臣昨舉辦「台中智造、布局全球」政策發布會，提出打造台灣ＡＩ機器人製造之都的願景，規畫設立智慧製造園區、整合產業資源並接軌國際，讓台中製造業再升級。

江啟臣以台積電（TSMC）為例說明，提出未來台中也要有TRMC，意即「機器人的製造城市在台中」，藉科技革命帶動產業升級與加薪。

江啟臣表示，中市府應扮演領頭羊角色，建立國際整合平台，串聯相關產業、引進國際資源，成為台中產業與全球市場接軌的橋梁，提升產業競爭力，進一步帶動薪資成長。

人才培育方面，江啟臣主張從小扎根科學、ＡＩ以及機器人教育，並且整合中部大專院校資源，擴大與國際大學合作，培養符合未來產業需求的人才，讓台中掌握ＡＩ與製造業結合的發展契機。

民進黨台中市長參選人何欣純昨天沒有公開行程，但競總宣布十八日下午四時，在太平東平夜市廣場舉辦「太平、東南區團結勝選大會師」，號召議員參選人集結，透過歌聲與鼓聲凝聚支持力量。

何欣純表示，活動除有台中隊大集結及精彩演出，也將首次發送「台中欣潮純派飄帶」，盼藉此凝聚支持者對台中的共同期待，將團結力量持續傳遞，迎接新台中。

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