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參選花縣議員 涉挪善款作選舉 楊悟空羈押禁見

聯合報／ 記者王思慧戴永華／連線報導

選戰倒數，檢方昨偵辦花蓮縣議員第三選區參選人楊悟空涉嫌將協會公益捐款挪作選舉經費，法院裁准羈押禁見，以無黨籍參選花蓮市長的張榮法涉犯反滲透法罪嫌，以六萬元交保。宜蘭也分別有村長、鄉代參選人以送米、送魚涉賄選。

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楊悟空為現任前進黨主席，長期活躍於花蓮地方宗教界，涉足宗教、環保公益及選舉，曾成立近十個宗教與公益團體，檢方懷疑，楊悟空利用協會及基金會收受資金，再將原應用於公益用途的款項挪作個人競選經費。

據了解，楊悟空否認指控，稱辦法會等活動是信眾捐款，並無挪用資金用來選舉用途，檢方認定，楊悟空等人涉嫌刑法公益侵占罪，犯罪嫌疑重大，其中楊有勾串共犯及證人的可能，具有羈押必要，向法院聲請羈押禁見獲准。

檢方指出，前新黨副發言人張榮法今年參選花蓮市長，疑似接受境外敵對勢力指示、委託或資助從事競選，不過無羈押必要，以六萬元交保，但檢調將持續追查是否涉及境外資金或大陸勢力介入選舉。

宜蘭查獲壯圍張姓鄉代參選人的家人送冷凍魚尋求支持、大同鄉潘姓村長參選人送米，經偵訊後認定違選罷法，潘男以八萬元交保，兩位樁腳各三萬元交保；壯圍鄉張姓鄉代參選人請回，家人三萬交保。

地方人士指出，宜蘭各陣營都陸續成立競總，邀請鄉親參與並招待吃喝，近日查賄風聲鶴唳，有參選人連在競總送便當給民眾都不敢。

2026九合一選舉 花蓮

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