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北市辯論協商 蔣萬安喊話沈伯洋盡快定案

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱李承穎／台北報導

台北市長選舉電視辯論會時間卡關，市長蔣萬安昨說，ＴＶＢＳ與三立聯合辦的首場辯論，已決定今下午再邀雙方開第二次協商，蔣喊話民進黨對手沈伯洋「一定要派出可以做出決定的代表，希望這次協調，就可以敲定所有細節，能盡快促成定案。」沈回應，從八月一直等到現在，「有什麼行程我就排開，一切配合」。

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蔣萬安昨出席幸安市場開幕活動，被問到電視辯論會何時確定首場時間？蔣萬安說，就是一直保持開放的態度，而且就是好好坐下來，現在最重要是，希望盡快在今天下午主辦方會邀集大家，再次來敲更多的細節，「如果沒有第一場，怎麼會有第二場跟第三場？」

沈伯洋表示，要在清晨、半夜、下午、中午「什麼時候我都ＯＫ，就是趕快進行就好了」。因為一開始有四家媒體的邀約，所以是不是可以辦四場？「現在你說三場，我們就給三個時間；你說兩場，我們就給兩個時間」。

外界也關注新北市長選舉是否要辦辯論，國民黨參選人李四川昨天說，已經簽了公辦電視辯論同意書，對於電視媒體邀請，很樂意與蘇巧慧做政見交流，舉辦平台及時間交由幕僚協調。

李競辦主任江怡臻說，陸續接獲一些電視台邀約，完全不排斥辯論，「當然也看對手敢不敢接招，如果有的話我們非常樂意辯論」，她強調辯論不是耍嘴皮子，希望提出政見攻防，有非常多問題要與蘇巧慧正面對決。

蘇競總表示，九月起各家媒體陸續邀約，李四川陣營至今沒拿出媒體同意書，反觀蘇巧慧已簽署包括三立、民視、ＴＶＢＳ、中視送來的邀請函，李四川陣營是在吹口哨壯膽，比賽還在收報名表，李陣營就到處放話對手不敢上場，是哪門子選戰打法？

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