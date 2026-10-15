參訪桃園可負擔宅 李四川：新北可比照

新北選戰緊繃，國民黨參選人李四川昨與桃園市長張善政合體，參訪桃園A11安置住宅，李四川表示，桃園可負擔住宅規畫相當好，表態若年底有機會入主新北市府，將參考桃園經驗；民進黨蘇巧慧昨與勞動部長洪申翰同台出席全國工業總會理監事會，強調要做產業後盾，未來也要導入ＡＩ工具協助公務人員。

桃園市政府推動全國首創可負擔住宅政策，優先照顧二十五歲至未滿四十五歲、育有或懷有子女的家庭，透過限制交易價格、政府回購等機制，降低青年購屋負擔。張善政昨下午在立委牛煦庭陪同下，與李四川前往桃園A11安置住宅參訪，了解住宅規畫及政策推動。

李四川表示，實地參觀後認為桃園可負擔住宅規畫確實相當好，能回應年輕人的居住需求，尤其政府希望鼓勵青年結婚、生育，對於買不起房子的家庭，可負擔住宅至少提供一項解決方案，「年底如果有機會進駐到新北市，我也會來學習，比照這樣來辦。」

李四川昨也發表四大新住民政策，要助新住民安心生活，放心打拚，其中一項是增加多種語言標示，在醫院、工安場域更有必要。

他舉早年當工地主任經驗，車輛通行證改寫泰文，移工才知道哪些車可以進來，哪些不可以，要讓新北成為海納百川的城市。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）昨到板橋興湳市場掃街，與婆婆媽媽熱情互動。記者葉德正／攝影

蘇巧慧昨出席全國工業總會理監事會，蘇巧慧提及九大產業園區政見中的淡海科學城，強調要建立ＡＩ產業鏈，新北淡水現在就有地，不用等十年，不用大費周章遷走機場，還能把人才資金留在新北。

蘇巧慧也說，未來她也要導入ＡＩ工具協助公務人員，縮減公文往返時間、加速跨局處資料串接，不只減輕公務人員負擔，更要打造「簡政便民」的政府。

另外，國民黨立院黨團昨舉行記者會，質疑行政院前院長蘇貞昌女兒蘇巧純入股的「曠世智能」，在其父任行政院長期間，獲台企銀與國發基金共四五○○萬元投資等；蘇巧慧競總回應，蘇巧純不是「曠世智能公司」負責人，國民黨根本選舉抹黑。