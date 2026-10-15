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觀察站／查賄漫無標準 參選人夢魘

聯合報／ 本報記者詹宜庭

九合一選戰逼近，賄選爭議接連浮上檯面。國民黨質疑檢調查辦賄選標準不一，民進黨雖對外強調司法不分顏色，但據了解，綠營也有參選人認為今年查賄格外嚴格。嚴查賄選本是維護選舉公平的必要手段，但當查賄標準引發疑慮，連正常選舉活動都讓參選人有所顧忌，賄選的法律紅線究竟畫在哪？

2026九合一選舉

司法公信力遭質疑並非始於今年。去年大罷免期間，藍營就質疑檢調偵辦連署偽造案件有差別待遇。從罷免到地方選舉，司法執法是否公平的質疑始終未歇。

國民黨立委王鴻薇昨質詢指出，部分民代平時就有舉辦親子劇、文化活動的習慣，如今卻因查賄標準難以掌握而手足無措，有人乾脆取消活動，甚至有里長將贈品上的標籤貼紙一張張撕掉。可見，原本再尋常不過的地方服務，到了選舉期間，竟成了參選人唯恐誤觸司法紅線的夢魘。

國民黨立委楊瓊瓔日前質詢行政院長卓榮泰時也質疑，有里長因贈送五十元豆花遭檢調搜索；執政黨造勢活動提供豐盛餐點，卻被認為「沒對價關係」。

事實上，法律並未規定不能送超過卅元的東西，法務部長鄭銘謙也提到，卅元並非認定賄選的絕對標準，仍須視有無投票對價關係及具體事證判斷。但當行政部門反覆強調「個案認定」，參選人又該如何事先掌握法律界線？

司法有其程序，選舉也有其時程，選戰攻防不會等到判決出爐。一旦參選人遭搜索、約談甚至起訴，即使最終未被判有罪，相關爭議也可能早已成為對手政治攻防的題材。

查賄不能鬆懈，更不能因為參選人擔心被政治辦案就停止偵辦。只是，司法機關不該因為查賄標準不一，變相淪為助選員；而司法既要將行賄及收賄者繩之以法，也應讓正常選舉活動有清楚可循的標準。法務部與其反覆強調卅元不是絕對門檻，更應對外釐清執法界線。否則，當參選人連一份餐點都難以拿捏，隨選戰升溫，查賄爭議恐怕只會成為參選者相互指控的戰場。

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