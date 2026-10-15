陳亭妃稱辯論會「六都若都辦不缺席」 謝龍介酸：行情似比總統高

台南、嘉義市的非綠市長選將盼舉辦辯論會拉抬選情。民眾黨嘉義市長參選人張啓楷昨再次喊話辯論，不排除直接前往邀請對手民進黨王美惠參加。民進黨台南市長參選人陳亭妃稱六都若都辦辯論，不會缺席，國民黨參選人謝龍介昨嘲諷「她現在行情好像比賴清德總統高」。

前立委姚立明近期為王美惠競總成立站台時稱「張啓楷政治選擇是哪裡有利就往哪裡走」，張啓楷昨反擊說，多項說法與事實不符，自己長期關心嘉義建設，兩年處理五百多件選民服務，絕非臨時回嘉義參選；張也說，王美惠未澄清姚立明言論，已損害其人格與名譽，若相關人士不道歉，近日將對王美惠、姚立明提告。

張啓楷說不排除到王美惠競總邀戰辯論，王回應，尊重選委會安排，辯論只是一時，最重要是提出嘉義未來發展方向，以及當選市長後準備解決哪些問題、爭取哪些建設。

另外，謝龍介昨上午率藍、白議員參選人到台南北區延平市場掃街拜票，許多菜籃族與攤商上前合影，高喊「凍蒜、加油」。他說，去年南市每名駕駛平均收到近兩張違規紅單，比率全國居冠，應符合比例原則，他也全力支持騎樓友善政策。

陳亭妃昨上午偕同黨籍議員到永康兵仔市場掃街拜票，有支持者特地帶著她推出的泰迪熊、「妃起來」海報請她簽名，市場攤商也送上粽子；由於永康市議員選戰十人角逐，她為綠營提名、爭取連任的三名議員拜票，盼實現「台南女市長、議員全壘打」。

陳亭妃日前對是否辯論稱若六都都辦辯論，「我相信我們不會缺席」，但台南人喜歡扎扎實實服務態度；謝龍介昨說，「她說六都都要辯她才要辯，她現在行情好像比賴總統高」。