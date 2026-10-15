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高市長選戰韓國瑜、蔡英文周六助陣拚場 柯賴首場辯論敲定30日登場

聯合報／ 記者巫鴻瑋徐白櫻郭韋綺／高雄報導
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆（左）昨到大寮黃昏市場掃街拜票。記者巫鴻瑋／翻攝
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆（左）昨到大寮黃昏市場掃街拜票。記者巫鴻瑋／翻攝

九合一選舉倒數，高雄市長選戰本周末上演藍綠大拚場。民進黨高雄市長參選人賴瑞隆十七日在鳳山辦競總成立大會，前總統蔡英文、高雄市長陳其邁同台助陣；國民黨參選人柯志恩不讓對手專美於前，昨重磅宣布立法院長韓國瑜同日晚間現身小港廟口音樂會，「蔡英文對上韓國瑜」將隔空較勁。雙方昨各自暖身，賴推出創意飄帶催票，柯由立法院前院長王金平領軍進駐競總。

2026九合一選舉

高雄市長選舉首場電視辯論會昨也敲定。民視、中天新聞與公視台語台昨舉行第一次辯論會協調會，會中達成共識，將於十月卅日晚間八時登場，進行政見交鋒，預計包括媒體人提問、交互詰問及自我陳述。

賴瑞隆競選總部設在左營區，十七日傍晚六時半在鳳山區議會路與自由路口辦競總成立大會，蔡英文出席、陳其邁站台助講，綠營力拚萬人造勢，展現高雄執政延續氣勢。韓國瑜十七日傍晚先到屏東為國民黨縣長參選人蘇清泉站台，結束後返回高雄，柯志恩、韓國瑜兩人將首度在高雄同台造勢。

柯志恩競總指出，全面啟動最後衝刺，本周五、周六接連辦兩場重要活動凝聚基層支持力量。柯志恩說，周五岡山大造勢，特別請來四年前首次大造勢時邀請的新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕連袂參加，周六小港廟口開講邀請韓國瑜，與大家熟悉的歌星沈文程、施文彬，音樂會同歡。

藍綠不只拚大咖也拚基層。賴瑞隆昨推出與同黨台北市長參選人沈伯洋聯名的「隆總洋」飄帶，開放支持者領取，號召周六帶飄帶進場，展現創意應援。昨傍晚賴到大寮黃昏市場拜票。賴瑞隆說，從「百變隆隆」、競總彩繪外牆到貼紙、飄帶，以活潑方式與市民對話，讓支持者用自己風格參與選舉。

柯志恩依循往例，選擇高雄市黨部當競選總部，昨上午吉時鳴炮祈福，立法院前院長、競總主任委員王金平帶領團隊進駐辦公室啟動輔選，柯志恩家人到場，展現家人溫暖支持力量。

執行長許福明說，簡單、隆重且溫馨地完成入厝儀式，象徵團隊就定位。競總不僅是選戰據點，更希望成為傾聽市民聲音、凝聚高雄力量的地方；除了高雄市黨部當競選總部，柯志恩位在明誠路的休憩小站「夢想海港城」也就緒，陸續辦活動凝聚支持者向心力。

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