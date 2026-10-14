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蘇巧慧林口夜市掃街 提國際級多功能表演廳、拚演唱會經濟

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今晚前往林口夜市掃街拜票。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今晚前往林口夜市掃街拜票。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今晚前往林口夜市掃街拜票，受到眾人歡迎。蘇巧慧指出，未來她期盼有機會和議員們持續推動林口交通進步，加速推進105市道蜿蜒路段改善工程，以及捷運新桃林線、林口輕軌等工程規劃進度，同時她也提出新建「國際級多功能表演廳」願景，帶動林口影視音產業與地方發展，讓林口成為市民「安居樂業」的最佳選擇。

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蘇巧慧說，林口近年快速發展，有越來越多移入人口，未來如果有機會，她期盼持續改善林口交通環境，除了緊盯國道一號林口交流道改善工程，同時加速推動105市道蜿蜒路段改善工程，提升林口聯外道路的通勤品質， 讓林口市民朋友回家的路更安全、更便利。

蘇巧慧表示，林口是新北最具有接軌國際、吸引高科技產業投資的潛力區域，未來她不僅將加速科技園區招商進度，更期盼打造「智慧影視園區」，吸引影視音產業落腳林口，同時推動「國際級多功能表演廳」，新建容納萬人的中型表演場館，吸引國際級演藝團體來到新北表演，讓市民朋友「在新北就能看天團」，推動新北演唱會經濟發展。

蘇巧慧也希望串連林口社區運動公園及既有公園綠地，打造「環狀綠廊」，讓林口生活環境更升級。

2026九合一選舉 新北市選舉 蘇巧慧 林口 演唱會

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