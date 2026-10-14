快訊

「簡直是一片混亂」回憶大陸行 黃仁勳：吃過的餐廳拿我當代言人

美股早盤／通膨比預期熱…美債殖利率應聲揚 四大指數多走低

最亂監獄再傳醜聞！護理師愛上毒囚遭開鍘 獄警「牢房激戰」黑歷史也被挖

聽新聞
0:00 / 0:00

林姿妙還債百億 藍營：誰敢讓新潮流再次掌控宜蘭？

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭縣政府過去由新潮流從2009年到2018年執政期間，未償還的公共債務高達246.89億元，遭財政部列管；直到縣長林姿妙接手，長短債務仍有211.91億元，經努力開源節流，8年已經償債逾百億元。對此，國民黨縣黨部今指出，面對花錢如流水，債留下一代的綠營執政，誰敢讓新潮流再次掌控宜蘭？

2026九合一選舉

林姿妙接掌縣政後就沒有再增加舉債借貸，而且不虛列預算，核實編列年度預算，每年最後的歲計剩餘預算可以還債，創下8年未舉債、無赤字預算、年年還債，累計8年清償百億元的長短債，財政管理成績亮眼，最終目標是「債不留子孫」的負責態度。

國民黨宜蘭縣黨部表示，執政要有品質，就要看政策是否有料，吳宗憲提出公職律師、訴訟保障及學校聘用法律顧問等，具體維護公教人員權益及提升行政效率；反觀林國漳律師僅提出以法律背景成為公務員靠山，就急著指控誰跟進誰，哪個政策真材實料一比便知。

細看林國漳律師從一開始抨擊吳宗憲提出的「TPASS整合成一張卡片」，到現在林律師跟著喊推動；吳宗憲提出「宜蘭線+1」的「北北基桃宜」，林國漳律師也僅改一字變成北北基宜桃；林律師陣營從反對財劃法，到現在開始規劃財劃法的經費用途，從反對到認同，林國漳律師「髮夾彎」的跟進速度，果然很民進黨。

國民黨縣黨部呼籲，藍營執政才是品質有保證，透過政策內容就能檢視！林國漳律師若對於「綠營執政，欠債百億」想駁斥，歡迎與吳宗憲進行公開政策辯論，透過交叉詰問，讓宜蘭鄉親選賢與能。若連自己的政策都不敢拿出來辯論，又怎麼讓人民相信，沒有行政經驗的林國漳律師會有執政能力。

林姿妙 新潮流 2026九合一選舉 宜蘭縣選舉 國民黨

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

普發2萬為何須舉債 財長：中央新增稅收僅2500億

何欣純喊辯論 江啟臣開直播

民眾黨團：數發部2000萬數位女王頭未見效益 其中1100萬撒幣養自己人

「勝算為0！」貴婦告富錦樹恐難贏 律師曝最佳策略：價值逾93萬

相關新聞

蔣萬安明赴行政院會直球對決松山機場遷移 張善政也將出席力挺

台北市長蔣萬安啟動松山機場遷移計畫，成朝野攻防焦點，據了解，蔣萬安明天將赴行政院會，討論松山機場遷移計畫，桃園市長張善政也預計出席支持，表達認同蔣萬安提出遷移松山機場的規畫方向。

粉絲不畏風雨！沈伯洋夜市掃街最終場 「洋流」瞬間塞滿士林夜市

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天到士林夜市掃街拜票，也是夜市掃街最終場，沈表示接下來行程滿檔，比較難排大型活動，但主要幾個夜市都已掃完。而現場「洋流」也擠爆承德公園，更有民眾中午12時就來排隊，沈伯洋到場也與等待許久的粉絲合...

蔣萬安龍津宮參拜 廟方送神明加持「台北萬安」扇祝連任

年底選戰倒數45天，民進黨北市長參選人沈伯洋今早到萬華龍津宮參拜後，台北市長蔣萬安晚間8點多也同場參拜，廟方也特別在神明手上放有一把寫有「台北萬安」的扇子，送給蔣萬安祝福繼續連任。

時長90分鐘！高雄市長首場電視辯論會30日登場 柯志恩證實了

高雄市長選戰日益激烈，國民黨市長參選人柯志恩與民進黨參選人賴瑞隆傳出10月30日舉辦首場辯論會。柯志恩晚間證實，她表示，雙方陣營已決定30日將會有首場辯論會，時間90分鐘，希望能針對市政問題辯論清楚。

誰讓竹北藍白談崩？黃光芹爆徐欣瑩遭嫁禍 揭「這段協調內幕」

媒體人黃光芹今在臉書揭露竹北市長藍白整合破局過程，指民眾黨主席黃國昌不願循過去模式比民調，又不敢違背前主席柯文哲堅持提名邱臣遠的意志，最後將責任推給國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩。邱臣遠陣營回應，尊重黨中央協調機制。

嘉義市長黃敏惠卸任動向受關注 議員：立法院副院長是最適合職位

嘉義市議會定期會市長施政報告結束，市議員黃敏修質詢，肯定市長黃敏惠執政留下深刻印記，並形容她的執政歷程在嘉市政壇具有高度代表性。他拋出敏感問題，詢問黃敏惠卸任後是否有新的生涯規劃，甚至可能投入立委補選，繼續為市民服務；若民進黨立委王美惠當選市長，立委席次出缺，嘉市是否可能再出現「藍白合」？他說，立法院副院長是黃敏惠卸任後最適合職位。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。