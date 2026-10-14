林姿妙還債百億 藍營：誰敢讓新潮流再次掌控宜蘭？

宜蘭縣政府過去由新潮流從2009年到2018年執政期間，未償還的公共債務高達246.89億元，遭財政部列管；直到縣長林姿妙接手，長短債務仍有211.91億元，經努力開源節流，8年已經償債逾百億元。對此，國民黨縣黨部今指出，面對花錢如流水，債留下一代的綠營執政，誰敢讓新潮流再次掌控宜蘭？

林姿妙接掌縣政後就沒有再增加舉債借貸，而且不虛列預算，核實編列年度預算，每年最後的歲計剩餘預算可以還債，創下8年未舉債、無赤字預算、年年還債，累計8年清償百億元的長短債，財政管理成績亮眼，最終目標是「債不留子孫」的負責態度。

國民黨宜蘭縣黨部表示，執政要有品質，就要看政策是否有料，吳宗憲提出公職律師、訴訟保障及學校聘用法律顧問等，具體維護公教人員權益及提升行政效率；反觀林國漳律師僅提出以法律背景成為公務員靠山，就急著指控誰跟進誰，哪個政策真材實料一比便知。

細看林國漳律師從一開始抨擊吳宗憲提出的「TPASS整合成一張卡片」，到現在林律師跟著喊推動；吳宗憲提出「宜蘭線+1」的「北北基桃宜」，林國漳律師也僅改一字變成北北基宜桃；林律師陣營從反對財劃法，到現在開始規劃財劃法的經費用途，從反對到認同，林國漳律師「髮夾彎」的跟進速度，果然很民進黨。

國民黨縣黨部呼籲，藍營執政才是品質有保證，透過政策內容就能檢視！林國漳律師若對於「綠營執政，欠債百億」想駁斥，歡迎與吳宗憲進行公開政策辯論，透過交叉詰問，讓宜蘭鄉親選賢與能。若連自己的政策都不敢拿出來辯論，又怎麼讓人民相信，沒有行政經驗的林國漳律師會有執政能力。