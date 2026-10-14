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蔣萬安龍津宮參拜 廟方送神明加持「台北萬安」扇祝連任
年底選戰倒數45天，民進黨北市長參選人沈伯洋今早到萬華龍津宮參拜後，台北市長蔣萬安晚間8點多也同場參拜，廟方也特別在神明手上放有一把寫有「台北萬安」的扇子，送給蔣萬安祝福繼續連任。
蔣萬安今天晚間市政行程後，赴萬華龍津宮參加艋舺龍津宮平安宴活動，蔣到場現場氣氛相當熱烈，致詞後逐桌敬酒，不僅每一桌凍蒜聲不斷，許多人搶跟蔣萬安握手拍照，還有人跟蔣比愛心合照。
廟方特別送上菜頭等祝福，蔣萬安致詞不僅祝國民黨議員全壘打、里長紅不讓，現場支持者更高喊「蔣萬安當選、蔣萬安當選」。
由於明天蔣萬安要親自赴行政院會，媒體也堵問蔣，是否要向行政院長卓榮泰親自表達松山機場遷建？蔣萬安今晚僅謝謝、謝謝回應。
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