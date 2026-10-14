粉絲不畏風雨！沈伯洋夜市掃街最終場 「洋流」瞬間塞滿士林夜市

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天到士林夜市掃街拜票，也是夜市掃街最終場，沈表示接下來行程滿檔，比較難排大型活動，但主要幾個夜市都已掃完。而現場「洋流」也擠爆承德公園，更有民眾中午12時就來排隊，沈伯洋到場也與等待許久的粉絲合照，接著前往周邊的士林街福德宮參香，大批「洋流」塞進士林夜市，場面壯觀。

沈伯洋今晚到士林夜市，中午12時開始就有民眾到場排隊，希望能跟沈拍照、互動，沈原訂傍晚6時30分到場，不過由於現場人潮眾多，沈到場後從下車一路走到公園中央，被不少支持者簇擁，直到近7時活動才開始，天空也好巧不巧開始下雨。

實際觀察，下午5時左右公園就開始聚集人潮，現場氣氛高昂，有民眾自發喊起沈的名字炒熱氣氛，沈到場開始下起綿綿細雨，且有越下越大的趨勢，雖然部分人潮有離開躲雨，但還是有很多死忠鐵粉在現場，高喊「小水滴來了」，澆不熄洋流熱情。

由於上周沈伯洋競選總幹事吳思瑤已預告，這禮拜掃士林夜市是夜市掃街最終場，沈也證實，大型夜市已經都走過，未來行程較滿，較難再排大型夜市掃街，但有些部分可能只掃到一側，有機會的話會想辦法來補足。

而沈伯洋近日身體健康狀況也被關注，距選舉只剩40幾天，他說，會盡量找時間休息，但他是挑戰者，還是要加緊腳步，好好加油，更直言自己「精神很好」，不覺得很累。

現場「洋流」也擠爆承德公園，更有民眾中午12時就來排隊，沈伯洋到場也與等待許久的粉絲合照，接著就前往周邊的士林街福德宮參香，接著大批「洋流」變塞進士林夜市，場面壯觀。圖／取自共訊