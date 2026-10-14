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婦團化身「最美分身」 江啟臣號召女力集結拚市長勝選、議員全壘打

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣今天下午舉行「江啟臣婦團後援會成立大會」。圖／江啟臣競總提供
國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣今天下午舉行「江啟臣婦團後援會成立大會」。圖／江啟臣競總提供

國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣今天下午舉行「江啟臣婦團後援會成立大會」，來自台中各區的婦女幹部、家政班員及客家、原住民、新住民姐妹齊聚相挺。國民黨副主席李乾龍、前台中市長胡志強夫人邵曉鈴、立委楊瓊瓔、王育敏、謝衣鳯、廖偉翔、前立委麥玉珍，和台中市議會副議長顏莉敏與多位市議員到場。

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江啟臣向在場姐妹鞠躬致謝，感謝大家在平日下午撥空參加。他表示，這場活動沒有遊覽車動員、也沒有發放便當，姐妹們自發相挺，用行動支持台中的未來。台中人口約287萬，其中女性約147萬，女性是穩定家庭、推動城市前進的重要力量，市政更要從女性的需要出發。

自許為「重視家庭的男人」的江啟臣強調，他的市政藍圖要更照顧女性與孩子。未來將成立由市長召集、跨局處的「婦幼發展委員會」，邀請婦女代表參與政策規劃與決策，讓女性的需求真正進入市政，把照顧家庭的責任一起扛起來。

婦幼照護方面，江啟臣主張將好孕專車使用期限延長至產後一年，照顧媽媽回診與寶寶健康檢查；補助孕婦施打RSV疫苗，守護母嬰健康；到宅月嫂服務補助時數提高至40小時，並研議人工生殖相關檢查補助，減輕年輕家庭負擔。

長者照護，江啟臣提出導入AI居家安全與防跌監測，優先關注獨居高齡女性，並推動「好肌力計畫」，協助長輩維持肌力、保骨抗跌，同時推動帶狀疱疹疫苗補助，減輕長者健康負擔。

敬老愛心卡也將升級，計程車單趟最高折抵200點，點數改為當年度內不歸零、年底結算，擴大掛號費折抵及農漁會、特約藥局限額採買保健品用途，並研議納入超商採買民生營養品，讓長輩用得完、更好用。

江啟臣指出，照顧女性，也要照顧她們的工作與時間。未來將成立「AI賦能學院」，協助婦女提升職場技能、增加薪資；交通上推動涵蓋就學、採買、就醫及長照的「20分鐘生活圈」，透過公車路網與班次加密，把時間還給婦女與家人。他也提到，國民黨立院黨團已提案普發現金2萬元，盼中央早日落實，讓家庭共享經濟成果。

2026九合一選舉 台中市選舉 江啟臣 楊瓊瓔 議員

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