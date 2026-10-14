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沈伯洋談AI廊帶「坐捷運、開視訊都ok」 韋淳祐批：顯示無知

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
民進黨立委沈伯洋（圖）。記者曾原信／攝影
民進黨立委沈伯洋（圖）。記者曾原信／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨談及AI產業，質疑北士科、松山機場、內科與南軟串聯成科技廊道的必要性，並表示「軟體層沒什麼需要串聯，公司之間要開會，坐捷運、視訊都ok」。國民黨新媒體部前主任韋淳祐批評，沈伯洋明顯對AI產業無知，按照這個神邏輯，輝達也不需要投資台灣、落腳台北。

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韋淳祐指出，科技廊道要處理的，包括企業能不能找到人才、研發夥伴、技術資源，以及願意讓新產品實際測試的客戶。2024年10月，輝達宣布在美國匹茲堡推出首個「NVIDIA AI Tech Community」，與卡內基美隆大學、匹茲堡大學合作設立兩處聯合技術中心，同時加強與當地AI新創、軟體開發公司及服務供應商的合作。

韋淳祐說，輝達自己就在城市層級，串聯大學、軟體公司與新創，沈伯洋卻說，軟體層沒什麼需要串聯；OpenAI、Anthropic ，最大的AI業者，都選擇落腳舊金山。根據商業不動產顧問公司Cushman & Wakefield的2026年第三季報告，今年前三季，AI企業在舊金山承租超過440萬平方英尺辦公空間，AI企業占當地正在尋找辦公空間的租賃需求約29%。

韋淳祐指出，報告直接指出，AI與機器學習產業，是推動舊金山辦公室市場改善的主要力量。如果數位產業的發展，只需要考慮線上溝通，那麼這些最懂AI的企業，為什麼仍持續在舊金山擴大實體據點？原因不外乎是優質區位與創新聚落，接近人才、創投及研究機構，持續影響企業的選址決策。

韋淳祐表示，對一家AI新創而言，附近有沒有合適的工程師、找不找得到投資人、能不能與研究團隊共同開發、是否有客戶願意測試產品，都會影響它能否成長。視訊是合作工具，城市則可以提供促成合作的條件。

韋淳祐表示，沈伯洋說人才串聯很重要。但如何串聯？人才需要工作空間、交通、生活機能，以及能夠持續交流的產業環境。人才政策與空間規劃，本來就應該一起思考。輝達總部落腳台北之後，相關產業鏈對台北的用地需求一定越來越多，如果松山區能夠有大型的AI產業聚落，連結內科、南軟、士北科，將會是台北在國際產業地位大幅提升的機會。

韋淳祐表示，台北需要的市長，必須懂得讓人才找到機會、讓技術找到場域、讓企業找到夥伴。沈伯洋可以質疑蔣萬安的方案，但也應該提出足以回應產業現實的論述。「坐捷運、開視訊就好」，只是顯示自己的無知。

韋淳祐表示，台北需要的市長，必須懂得讓人才找到機會、讓技術找到場域、讓企業找到夥伴。沈伯洋可以質疑蔣萬安的方案，但也應該提出足以回應產業現實的論述。「坐捷運、開視訊就好」，只是顯示自己的無知。圖／取自風向123事
韋淳祐表示，台北需要的市長，必須懂得讓人才找到機會、讓技術找到場域、讓企業找到夥伴。沈伯洋可以質疑蔣萬安的方案，但也應該提出足以回應產業現實的論述。「坐捷運、開視訊就好」，只是顯示自己的無知。圖／取自風向123事

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 韋淳祐

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