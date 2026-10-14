影／清水媳婦捲欣潮！何欣純逛五權夜市秒變粉絲見面會

台中市長參選人、立委何欣純今晚走訪台中清水五權夜市，受到熱情歡迎，她與攤商及逛夜市的市民朋友打招呼，「欣潮」與「純派」熱情上前握手拍照留念，掃街宛如粉絲見面會。清水媳婦回娘家，何欣純親切回應鄉親的支持與鼓勵。

何欣純表示，她是清水媳婦，回到清水與鄉親見面，就像回家一樣親切，感謝大家一路疼惜相挺，每一聲加油、每一次握手，都是繼續向前的力量。夜市不只有在地美食，也有攤商認真打拚的身影，她未來要讓商圈與夜市更有活力，讓店家生意更好，鄉親的生活也更好。

何欣純說，台中有好山好水，更有好吃好玩好逛的城市魅力，值得旅客多留一晚過夜。她未來將結合商圈特色與觀光行銷，串聯山海屯城的景點與夜市，讓旅客白天遊台中、晚上逛夜市，留宿一晚再繼續體驗台中的美好，將人潮轉化為錢潮，帶動旅宿餐飲及在地商家共同發展，讓大台中欣欣向榮。