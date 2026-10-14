蔣萬安明赴行政院會直球對決松山機場遷移 張善政也將出席力挺

台北市長蔣萬安啟動松山機場遷移計畫，成朝野攻防焦點，據了解，蔣萬安明天將赴行政院會，討論松山機場遷移計畫，桃園市長張善政也預計出席支持，表達認同蔣萬安提出遷移松山機場的規畫方向。

據悉，張善政認為，由於未來若松機遷移，桃園國際機場未來將扮演更吃重角色，機場捷運將隨之承接更大載客量，將赴行政院會期盼中央支持增購列車經費，共同協助提升機捷營運量能。

立法院外交及國防委員會今天邀國防部長顧立雄等人專案報告。蔣萬安表示，顧立雄二○一四年爭取選民進黨台北市長初選時曾提出「若桃捷通車後就可考慮松機存廢」，他也喊話中央「我都很願意跟中央坐下來好好討論溝通」。

蔣萬安表示，日前顧立雄曾指出以松機遷移定整體的防衛需求，這一點他很認同，因為他之前有講過，就是松機遷移因應新形態的戰略思維，確實可以重新評估相關配置；顧十二年前爭取參選台北市長也曾提出類似想法，「我認為相關的時機、條件已經成熟」。