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辯論二次協商明登場！沈伯洋稱人選非關鍵「蔣萬安想怎麼辦都配合」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市長辯論會明天將進行二次協商，民進黨台北市長參選人沈伯洋也證實將派人到場協商，不過對於場地、時間仍不願多談，而記者詢問，協商人選是否會派更高層級，沈表示，人選不需糾結關鍵是對方要不要回答問題，已經從8月等到現在。記者洪子凱／攝影
台北市長辯論會明天將進行二次協商，民進黨台北市長參選人沈伯洋也證實將派人到場協商，不過對於場地、時間仍不願多談，而記者詢問，協商人選是否會派更高層級，沈表示，人選不需糾結關鍵是對方要不要回答問題，已經從8月等到現在。記者洪子凱／攝影

台北市長辯論會明天將進行二次協商，民進黨台北市長參選人沈伯洋也證實將派人到場協商，不過對於場地、時間仍不願多談，而記者詢問，協商人選是否會派更高層級，沈表示，人選不需糾結關鍵是對方要不要回答問題，已經從8月等到現在，「說真的啦他想怎麼辦、怎麼辯論？我都配合」。

2026九合一選舉

辯論會籌辦周一在TVBS舉行第一次協商，雙方雖在交叉詰問上有共識，但沈伯洋競辦要求先決定場次再談日期，蔣萬安競辦則建議先敲定第一場，協商出現卡關，而明天將舉行第二次協商。

沈伯洋證實有收到通知，明天也會派人到場，被問到是否會派更有權力者，如競總總幹事、綠委吳思瑤到場協商，沈伯洋表示，人選並不是重點關鍵是對方要不要回答問題，「我還是強調我們從8月等到現在，一直是等待的一方。」

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 蔣萬安 辯論

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