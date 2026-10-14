張峻、游淑貞偏遠鄉鎮拜票 魏嘉賢提性平案優化流程

花蓮縣長選戰，無黨籍張峻承諾，未來與13鄉鎮市建立伙伴關係，縮小發展落差；國民黨游淑貞提出東海岸交通及觀光政見；無黨籍魏嘉賢關心性平案被害人通報及優化案件處理流程。

張峻近日集中在中南區拜票，與妻子廖家妤兵分兩路，廖家妤今天由瑞穗鄉長吳萬德陪同掃街、爭取鄉親支持。

張峻表示，公所最接近居民，了解地方需求及問題急迫性，縣府應把公所視為治理夥伴，將地方需求納入縣政規劃。

張峻承諾，若有機會當選，將建立縣府與13鄉鎮市的對話機制，依實際需要及急迫程度公平分配資源，不受黨派或關係遠近影響，達到公開透明治理縣政的目標，以逐步縮小發展落差。

游淑貞拜訪海岸線壽豐鄉的鹽寮、水璉地區，在地長輩反映偏鄉聚落道路安全及就醫接送需求，青年期待觀光帶來工作機會，能就近工作及照顧長輩。

游淑貞提出「山海共好計畫」，盤點易致災邊坡、排水、橋梁及替代道路，建立監測、預警及搶修機制；檢討鹽寮漁港及周邊海岸轉型，發展漁業及親海遊憩。

長輩關心的交通照顧，游淑貞說，可升級幸福巴士、需求反應式服務，串連原住民族文化健康站、醫療院所及生活採買等路線，也規劃導入巡迴醫療、遠距健康管理等服務。

魏嘉賢則針對日前某大學傳出廁所偷拍案，受害學生指控「撥打110報案處於忙線，一度無法接通」問題，認為花蓮縣警察局應釐清報案受理情形，是人力短缺導致或其他因素，應檢討及改善。

魏嘉賢也關心性平案件被害人保護，他提到，多數派出所仍缺乏具隱私的筆錄空間，應優化具隱私空間，且由受過專業訓練的人員受理，適時銜接社工等專業資源，完善被害人保護與陪同機制，降低二度傷害。