沈伯洋稱面對兒虐案「無為而治」 北市府駁斥：勿抹煞基層同仁努力

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天接受趙少康節目專訪，質疑北市府面對兒虐案「無為而治」，還有無菸城市、生生喝鮮奶等，質疑執行不到位。北市府今嚴正駁斥，指沈說法不僅與事實嚴重不符，更暴露對北市政的陌生。

北市府表示，從全國首創無菸城市、育兒減工時，到克服中央冷鏈配送困境、推動「生生喝鮮奶」，以及主動強化幼兒園安全保障，哪一項不是市府團隊突破困難、積極任事的具體成果？「中央做不到的，台北市做到了」，請問沈委員，這叫「無為而治」？還是因為對市政不夠了解，就只能否定市府團隊的努力？

針對無菸城市政策，衛生局表示，北市率全國之先推動無菸城市，截至目前已建置15座負壓式吸菸區，並訂定相關設置、管理及認養規範，透過跨局處協調持續精進，政策更獲得超過九成民意支持。沈委員卻無視具體成果，片面指控各局處推動「亂七八糟」，令人遺憾。無菸城市的目的是減少二手菸危害、保障市民健康，難道連超過九成民眾支持的政策，沈委員也要為反對而反對？還是只要是蔣市府推動的政策，不論對市民有沒有幫助，都要先批評再說？

另，針對沈質疑北市樹木管理，稱「中研院有去比對、議會要不到完整的資料」，工務局駁斥，守護城市綠地的成果，應以完整數據及具體事實檢視，而非僅憑片面資訊下定論。從112年至115年9月底，北市累計已增加4萬2250株喬木，未來至119年底更預計再增加逾4萬株。市府不僅持續推動植樹綠化，更落實樹木健康管理、風險診斷及專業評估，對於涉及褐根病、腐朽及公共安全風險的樹木，均依相關程序審慎處理。難道沈委員認為，明明已經罹患褐根病、可能危及行人安全的樹木，市府也應該放任不管？

公園處表示，市府早就公開說明，中央研究院研究團隊透過衛星影像分析樹冠變化，但相關樹冠減少區域，除了私人土地開發，也包含臺大校地開發、國道交流道等非單純由市府管理的案例。樹冠面積變化、樹木移除數量與新增植樹數量，本來就是不同的統計指標，應分別檢視，切勿混為一談。公園處自今年7月以來已發布約40篇澄清新聞稿，並正式推出「小樹保衛站」查詢網站，提供市民直接查證。請不要抹煞第一線公務同仁長期投入樹木養護與城市綠化的努力。

另，針對「生生喝鮮奶」政策，日前沈委員提出透過冷鏈系統將鮮乳直接配送至弱勢家庭，蔣萬安市長早就公開說明，中央推行「班班喝鮮乳」，正是因冷鏈配送遇到困難才停辦政策。教育局強調，照顧弱勢學童的方向值得支持，但新方案仍須具體說明冷鏈配送成本、物流可行性及如何確實提升學童飲用率，才能真正解決問題，而非重蹈過去政策執行困難的覆轍。中央認為困難而暫停的政策，市府團隊選擇承擔並提出解方，這正是第一線同仁積極任事。

對於沈委員稱「無為而治」，質疑幼兒園監視器裝設及相關法規問題，教育局表示，教育部過去因各界尚無共識，多次表達現階段不宜立法強制裝設監視器的立場，但臺北市早已主動訂定「北市教保服務機構設置攝錄影音設備管理要點」，更提供監視器設備全額補助，透過具體行政措施強化幼兒安全保障。沈委員應發揮立委監督職責，要求正視問題、加速凝聚共識，而非將責任一味推給地方政府。

教育局強調，近年從從源頭改善教保人員勞動條件、強化心理諮商支持及師徒制輔導機制，才能真正建立完善的幼兒保護網絡。北市府對任何不當對待幼兒的行為，均依法嚴查、絕不寬貸，同時也持續投入資源支持第一線教保人員，從制度面降低風險，保障幼兒安全與受教權益。

市府表示，如果沈委員對北市政不熟悉，市府團隊非常樂意提供完整資料、不厭其煩說明。但請沈委員先做好基本功課，再來評論市政，不要一面無視市府已經完成的工作，一面又以「無為而治」一句話否定所有成果。請不要抹煞市府公務同仁的專業與努力。