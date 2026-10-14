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賈永婕送蔣萬安、沈伯洋茶具 盼為台北101新品宣傳

中央社／ 台北14日電
台北101大樓董事長賈永婕上午出席立法院財政委員會備詢。聯合報系記者蘇健忠／攝影
台北101大樓董事長賈永婕上午出席立法院財政委員會備詢。聯合報系記者蘇健忠／攝影

台北101董事長賈永婕今天表示，將送台北101與故宮聯名的「節節如意・101典藏茶禮組」，給國民黨蔣萬安、民進黨沈伯洋兩位台北市長參選人，今天就會請同事送出。她笑說，希望兩人都能拿來拍照，幫台北101最新商品宣傳。

2026九合一選舉

台北101今天舉行「玩轉故宮101清宮時空雲端特展」記者會，攜手國立故宮博物院推出逾50款限定聯名文創商品，並在89樓觀景台打造「清宮多寶格」雲端快閃店及清宮時空雲端特展，展期自今天起至2027年1月31日。

賈永婕會後受訪表示，今天會請同事將茶具禮盒送給蔣萬安與沈伯洋，「希望他們都可以拿來拍照，幫我們101最新商品做個宣傳」。

台北101表示，「節節如意・101典藏茶禮組」以台北101層層向上的建築輪廓為靈感，融入故宮典藏文物的如意紋樣，茶壺與茶海化作台北101建築裙樓基座，茶葉罐、茶杯及香器盤則採方形結構，層層堆疊呈現台北101建築意象。

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