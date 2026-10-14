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時長90分鐘！高雄市長首場電視辯論會30日登場 柯志恩證實了
高雄市長選戰日益激烈，國民黨市長參選人柯志恩與民進黨參選人賴瑞隆傳出10月30日舉辦首場辯論會。柯志恩晚間證實，她表示，雙方陣營已決定30日將會有首場辯論會，時間90分鐘，希望能針對市政問題辯論清楚。
民視、中天新聞與公視台語台今天下午於民視南部中心召開第一次辯論會協調會，邀集藍綠雙方陣營代表出席協商。會中達成共識，首場高雄市長電視辯論會將於10月30日（周五）晚間8時登場。
柯志恩表示，雙方陣營已經決定，10月30日晚上8時進行90分鐘辯論，預計分成媒體人提問、交互詰問及自我陳述，她對於任何形式都接受，希望對於市政問題能好好辯論清楚，讓市民做最好的決斷。
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