時長90分鐘！高雄市長首場電視辯論會30日登場 柯志恩證實了

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天到士林夜市掃街拜票，也是夜市掃街最終場，沈表示接下來行程滿檔，比較難排大型活動，但主要幾個夜市都已掃完。而現場「洋流」也擠爆承德公園，更有民眾中午12時就來排隊，沈伯洋到場也與等待許久的粉絲合...

2026-10-14 20:34