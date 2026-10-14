綠營烏龍抹黑遭打臉 吳宗憲重砲回擊潑髒水還搞錯日期、質詢率100%
選戰倒數，綠營今天批評國民黨縣長參選人吳宗憲聲稱全程走完媽祖文化節，但10月4日卻跑去音樂會，並引用公督盟資料，質疑吳宗憲在立院質詢率偏低；對此，吳宗憲重砲回擊民進黨潑髒水卻完全不查證，他在司法委員會口頭與書面質詢率百分之百，品質還被大學老師拿去當教材，他為宜蘭拚建設、顧民生，禁得起檢驗。
民進黨縣議員參選人薛呈懿、李姿婷、游雅絢、陳漢澤今天開記者會，指出吳宗憲聲稱全程參加10月2日至4日的蘭陽媽祖文化節，卻在10月4日跑去聽音樂會，問題是他一開始就宣布全程參與，連這種小事情都要騙，要如何相信他當縣長是否會實現承諾？
吳宗憲陣營得知記者會內容感到離譜，回擊抹黑大翻車，民進黨不但搞錯日期，連自家林國漳也去同場彩排活動都不知道？雙標到極點！事實上，吳宗憲是10月3日遶境結束晚間前往給予在地樂團鼓勵，難道民進黨冷血到連為年輕音樂人打氣，都有意見嗎？當天「彩排日」，4日正式演出並未出席，綠營今開記者會手持低俗標語，枉為民代及候選人。
綠營記者會中引用公督盟資料，指出最近第五會期的評鑑成績吳宗憲墊底，立法委員質詢是基本功，吳宗憲在113席立委中，其常設委員會的口頭質詢率排名倒數第六，僅43.8%，等同放棄一半以上質詢；在19位準備帶職參選的立委中，吳宗憲評鑑成績是倒數第五，帶職參選不是錯，錯的是現職都自顧不暇，還妄想縣長大位當專業經理人？
對此，吳宗憲競辦強調質詢率100%、還因質詢專業被拿去當教材！反問綠營「宜蘭還有立委嗎？」吳競辦點名公督盟極度偏向執政黨被批「綠營側翼」，大罷免期間還因宣傳號召罷免而遭中選會裁罰，因此在野黨已拒絕提供資料給公督盟，但不提供不代表沒做事，所有質詢、提案與審查都有公開紀錄。
吳宗憲指出，加計口頭和書面質詢，他在司法及法制委員會質詢率百分之百，且國會工作不只看發言，更要看能否解決問題，他的專業質詢有大學老師拿去當教材，也有司法老同事肯定；反觀民進黨宜蘭陳俊宇，網路上長期有民眾質疑其問政表現紛紛發問「宜蘭現在有立委嗎？」
吳宗憲強調，3年來持續投入宜蘭服務與國會工作，交出扎實成績單，對手陣營已不只一次烏龍抹黑、惡意潑髒水，關心造福鄉親就是他努力的方向，呼籲對手停止低級烏龍抹黑，把心思留給宜蘭的未來，用政見與實績接受選民檢驗。
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