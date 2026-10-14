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綠營烏龍抹黑遭打臉 吳宗憲重砲回擊潑髒水還搞錯日期、質詢率100%

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
國民黨縣長參選人吳宗憲走完3天媽祖文化節，沿途發送壓轎金。綠營今批評他4日跑去聽音樂會，事實上他是3日晚上走完之後，前往樂團彩排現場給予年輕人鼓勵，吳陣營重砲回擊林國漳陣營烏龍翻車，連抹黑也不查證。 圖／吳競辦提供
國民黨縣長參選人吳宗憲走完3天媽祖文化節，沿途發送壓轎金。綠營今批評他4日跑去聽音樂會，事實上他是3日晚上走完之後，前往樂團彩排現場給予年輕人鼓勵，吳陣營重砲回擊林國漳陣營烏龍翻車，連抹黑也不查證。 圖／吳競辦提供

選戰倒數，綠營今天批評國民黨縣長參選人吳宗憲聲稱全程走完媽祖文化節，但10月4日卻跑去音樂會，並引用公督盟資料，質疑吳宗憲在立院質詢率偏低；對此，吳宗憲重砲回擊民進黨潑髒水卻完全不查證，他在司法委員會口頭與書面質詢率百分之百，品質還被大學老師拿去當教材，他為宜蘭拚建設、顧民生，禁得起檢驗。

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民進黨縣議員參選人薛呈懿、李姿婷、游雅絢、陳漢澤今天開記者會，指出吳宗憲聲稱全程參加10月2日至4日的蘭陽媽祖文化節，卻在10月4日跑去聽音樂會，問題是他一開始就宣布全程參與，連這種小事情都要騙，要如何相信他當縣長是否會實現承諾？

吳宗憲陣營得知記者會內容感到離譜，回擊抹黑大翻車，民進黨不但搞錯日期，連自家林國漳也去同場彩排活動都不知道？雙標到極點！事實上，吳宗憲是10月3日遶境結束晚間前往給予在地樂團鼓勵，難道民進黨冷血到連為年輕音樂人打氣，都有意見嗎？當天「彩排日」，4日正式演出並未出席，綠營今開記者會手持低俗標語，枉為民代及候選人。

綠營記者會中引用公督盟資料，指出最近第五會期的評鑑成績吳宗憲墊底，立法委員質詢是基本功，吳宗憲在113席立委中，其常設委員會的口頭質詢率排名倒數第六，僅43.8%，等同放棄一半以上質詢；在19位準備帶職參選的立委中，吳宗憲評鑑成績是倒數第五，帶職參選不是錯，錯的是現職都自顧不暇，還妄想縣長大位當專業經理人？

對此，吳宗憲競辦強調質詢率100%、還因質詢專業被拿去當教材！反問綠營「宜蘭還有立委嗎？」吳競辦點名公督盟極度偏向執政黨被批「綠營側翼」，大罷免期間還因宣傳號召罷免而遭中選會裁罰，因此在野黨已拒絕提供資料給公督盟，但不提供不代表沒做事，所有質詢、提案與審查都有公開紀錄。

吳宗憲指出，加計口頭和書面質詢，他在司法及法制委員會質詢率百分之百，且國會工作不只看發言，更要看能否解決問題，他的專業質詢有大學老師拿去當教材，也有司法老同事肯定；反觀民進黨宜蘭陳俊宇，網路上長期有民眾質疑其問政表現紛紛發問「宜蘭現在有立委嗎？」

吳宗憲強調，3年來持續投入宜蘭服務與國會工作，交出扎實成績單，對手陣營已不只一次烏龍抹黑、惡意潑髒水，關心造福鄉親就是他努力的方向，呼籲對手停止低級烏龍抹黑，把心思留給宜蘭的未來，用政見與實績接受選民檢驗。

民進黨宜蘭縣議員參選人批評國民黨縣長參選人吳宗憲聲稱會全程走完媽祖文化節，10月4日卻跑去音樂會，綠營並引用公督盟的資料，質疑吳宗憲在立院質詢率偏低。記者戴永華／攝影
民進黨宜蘭縣議員參選人批評國民黨縣長參選人吳宗憲聲稱會全程走完媽祖文化節，10月4日卻跑去音樂會，綠營並引用公督盟的資料，質疑吳宗憲在立院質詢率偏低。記者戴永華／攝影

國民黨縣長參選人吳宗憲走完3天媽祖文化節，綠營今批評他4日跑去聽音樂會；事實上，吳宗憲是3日晚上走完之後，前往樂團彩排現場給予年輕人鼓勵，對手林國漳也有去，吳回擊林國漳陣營，連抹黑也不查證。 圖／截圖自樂團粉專動態
國民黨縣長參選人吳宗憲走完3天媽祖文化節，綠營今批評他4日跑去聽音樂會；事實上，吳宗憲是3日晚上走完之後，前往樂團彩排現場給予年輕人鼓勵，對手林國漳也有去，吳回擊林國漳陣營，連抹黑也不查證。 圖／截圖自樂團粉專動態

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