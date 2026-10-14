桃園市長選戰白熱化 黃世杰再邀張善政辯論：你敢不敢

2026地方選舉，民進黨桃園市長參選人黃世杰多次喊話國民黨桃園市長張善政辯論都遭拒；張善政今受訪表示跟市民報告未來政見的時間都不夠，所以不參加。黃世杰則再度喊話「既然要跟市民報告，辯論會就是最好場合」。

黃世杰表示，他比張善政還先走進有很多藍營支持者觀看的節目，直接面對主持人與來賓的提問，也表達希望辯論的立場，但張始終不接受，只會透過市府局處長、競選辦公室發新聞稿攻擊對手，「就一句話，我敢接受專訪、敢公開辯論，張善政敢不敢」。

黃世杰也說，張善政陣營在選舉攻防上引用大陸網路流行語「閃身步」攻擊他，讓人想起張善政曾擔任具有統派色彩「中華民族致公黨」最高顧問，過去就曾引發爭議。張拿大陸網路用語批評別人閃躲，自己卻遲遲不願接受市政辯論，這樣的反差實在耐人尋味。