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守護彰化濕地 黃國昌籲推國際級濕地評定、重審海纜路線

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
民眾黨中委會今天移師彰化二林，主席黃國昌關心彰化縣海岸濕地議題提出三項訴求。記者劉明岩／攝影
民眾黨中委會今天移師彰化二林，主席黃國昌關心彰化縣海岸濕地議題提出三項訴求。記者劉明岩／攝影

民眾黨中委會今天移師彰化二林，主席黃國昌關心彰化縣海岸濕地議題提出三項訴求，除推動彰化海岸濕地評定為國際級重要濕地外，並要求全面檢討離岸風電海纜共同廊道規劃，以及釐清漁業損害及補償爭議，保障農漁民權益。

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民眾黨提名的彰化縣議員參選人洪雅婷在中委會報告，強調彰化海岸濕地2009年曾獲內政部評選為國際級濕地，但後續劃設與評定程序歷經爭議，至今仍未正式取得濕地保育法所定的國際級重要濕地身分。她主張，中央應積極協助完成相關評定程序，結合生態保育、環境教育、傳統漁業及文化觀光，打造具國際能見度的濕地園區。

黃國昌表示，民眾黨持續關注彰化海岸濕地議題，上個月陪同洪雅婷走訪芳苑、大城，聽取環保團體及蚵農對生態保育與能源開發的意見。此次將中央委員會移師彰化，希望將地方關切帶進中央討論，並透過具體政策回應地方需求。

黃國昌表示，2024年2月2日國際濕地日當天，他以台灣民眾黨不分區立委身分出席彰化環保聯盟記者會，支持反對潮間帶設置光電，並主張推動彰化海岸濕地評定為國際級重要濕地。當時同場出席的還有現任勞動部長洪申翰，不知道洪申翰是否仍支持當年提出的相關訴求。

對於能源開發與生態保育之間的爭議，黃國昌以2010年國光石化開發案為例指出，當年民進黨曾與環保團體共同關注中華白海豚保育，反對可能衝擊海洋生態的開發計畫；如今政府推動離岸風電，部分海纜規劃也引發地方對潮間帶生態及海洋生物棲地的疑慮，中央應說明如何兼顧能源轉型與環境保護。

黃國昌質疑，當年民進黨曾以白海豚保育批評國民黨的開發政策，如今面對綠能建設，也應以一致標準檢視環境影響。他表示，民眾黨支持能源轉型，但相關建設不應忽視生態保育及地方居民權益，政府應充分評估開發影響，並讓地方參與決策。

針對在地環保團體反對海纜共同廊道穿越芳苑、大城潮間帶，黃國昌提出三項政策訴求：第一，推動彰化海岸濕地評定為國際級重要濕地，要求內政部依濕地保育法，協助生態調查、提報及法定審議程序；第二，全面檢討離岸風電海纜共同廊道規劃。要求經濟部及環境部依權責評估海纜對芳苑、大城潮間帶生態的影響，並研議透過彰濱工業區、既有港區等地銜接陸上輸電系統的可行性，提出環境衝擊較低的替代方案。在相關風險尚未釐清、替代路線未充分評估前，應審慎推進開發。

第三，釐清漁業損害及補償爭議，保障農漁民權益。針對地方漁民反映牡蠣減產、泥沙淤積及補償問題，要求主管機關調查損害原因與責任歸屬，建立公開透明的損害認定及合理補償機制，並在後續規劃過程中加強與地方政府、農漁民及環保團體溝通。

黃國昌表示，海岸濕地不僅具有生態價值，也與地方漁業生產及傳統文化密切相關，中央在推動能源建設時，應同步考量環境承載能力與地方產業需求，避免開發利益與環境成本分配不均。

他強調，民眾黨將持續追蹤彰化海岸濕地評定進度及海纜共同廊道規劃，將地方意見帶進中央，並透過中央與地方合作，尋求兼顧能源轉型、生態保育及農漁民生計的解決方案。

民眾黨中委會今天移師彰化二林，主席黃國昌關心彰化縣海岸濕地議題提出三項訴求。記者劉明岩／攝影
民眾黨中委會今天移師彰化二林，主席黃國昌關心彰化縣海岸濕地議題提出三項訴求。記者劉明岩／攝影

2026九合一選舉 彰化縣選舉 濕地 海纜 黃國昌

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