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違紀選新竹市長遭撤銷黨籍！何志勇：黨中央「親者痛仇者快」

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
國民黨中常會今通過兩梯次違反黨紀處分案，其中，無黨籍參選的新竹市長參選人何志勇因違紀參選，遭中央考紀會撤銷黨籍。記者王駿杰／翻攝自何志勇臉書
國民黨中常會今通過兩梯次違反黨紀處分案，其中，無黨籍參選的新竹市長參選人何志勇因違紀參選，遭中央考紀會撤銷黨籍。記者王駿杰／翻攝自何志勇臉書

國民黨中常會今通過兩梯次違反黨紀處分案，其中，無黨籍參選的新竹市長參選人何志勇因違紀參選，遭中央考紀會撤銷黨籍。對此，何志勇說，黨中央此舉是「親者痛、仇者快」的錯誤方向。

2026九合一選舉

何志勇表示，他自2006年響應馬前總統號召入黨，從未離開，2022年更獲前主席朱立倫指派深耕新竹。

何志勇說，本屆市長選舉，黨中央一昧高舉藍白合，卻忽視高虹安市政與品格爭議，從未給予公平初選機制，也忽視其打壓國民黨籍議員候選人，更未傾聽新竹市民對市政停滯的心聲。

何志勇說，他參選初衷是不忍市民需要未被滿足，不甘市政原地踏步。會堅守愛中華民國、愛新竹市的本心，繼續走下去。

根據中國國民黨黨員違反黨紀處分規程，黨員若經撤銷黨籍，三年內不得請求恢復黨籍；若是遭開除黨籍，六年內不得請求恢復黨籍。

何志勇 新竹 無黨籍 2026九合一選舉

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