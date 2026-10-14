誰讓竹北藍白談崩？黃光芹爆徐欣瑩遭嫁禍 揭「這段協調內幕」

媒體人黃光芹今在臉書揭露竹北市長藍白整合破局過程，指民眾黨主席黃國昌不願循過去模式比民調，又不敢違背前主席柯文哲堅持提名邱臣遠的意志，最後將責任推給國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩。邱臣遠陣營回應，尊重黨中央協調機制。

黃光芹以「有關真相」系列發文指出，過去藍白合作無論正式協議或實際運作，都曾採共推人選或比民調模式，例如新竹市共推市長高虹安，新北、宜蘭、嘉義等地則比民調。她認為，若以柯文哲2024年在竹北取得約38%得票率為基礎，民眾黨在竹北接受比民調並不有利。

她稱，黃國昌在9月4日登記前，無論透過簡訊或親自找國民黨主席鄭麗文協調，都表達提名邱臣遠是柯文哲的堅持。鄭麗文則說明，竹北市並不在原先藍白合作協議範圍，且國民黨4人初選由吳旭智出線，邱臣遠民調不僅落後吳，也落後其他3人。

黃光芹指出，鄭麗文認為，若勸退初選第一名吳旭智，不僅無法說服支持者，其他3人也可能不服而參選，因此曾提出循過去藍白合作模式比民調，或由民眾黨換更具競爭力的人選協調，但民眾黨都未接受。

她表示，即使如此，鄭麗文考量黃國昌對內也須有所交代，「還是戴著鋼盔回頭去談」，但如同前立委林為洲後來居中協調一輪，最終仍無功而返。

黃光芹批評，黃國昌既不敢延續過去藍白合作模式，又不敢向柯文哲說不，最後將矛頭指向徐欣瑩，導致部分民眾黨支持者不滿，甚至揚言改投民進黨新竹縣長參選人鄭朝方。

她認為，新竹縣國民黨初選、縣市長藍白合作及竹北市長提名，都非徐欣瑩一人能決定。林為洲先前接受她訪問時也曾表示，居中協調後徐欣瑩已不敢再多說；鄭麗文也曾坦言，新竹縣地方政情複雜，即使黨主席也不能「我說了算」。

對此，邱臣遠競選團隊發言人黃心愉表示，邱臣遠自5月20日獲民眾黨中央徵召參選竹北市長以來，始終抱持勇往直前、全力承擔的決心，也完全尊重黨中央協調機制。選戰倒數45天，團隊爭取竹北市民認同與支持的腳步不會停歇。

媒體人黃光芹今在臉書揭露竹北市長藍白整合破局過程，指民眾黨主席黃國昌不願循過去模式比民調，又不敢違背前主席柯文哲堅持提名邱臣遠的意志，最後將責任推給國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩。聯合報系資料照