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吳淑瑾會晤中華海員總工會 提4大解方力促澎湖海事人才培育與在地就業

聯合報／ 記者巫鴻瑋／澎湖即時報導
吳淑瑾提出將全力串聯中央與地方，培養海事產業與人才鏈，為澎湖留住人才。圖／吳淑瑾競選辦公室提供
吳淑瑾提出將全力串聯中央與地方，培養海事產業與人才鏈，為澎湖留住人才。圖／吳淑瑾競選辦公室提供

民進黨澎湖縣長參選人吳淑瑾於今天與中華海員總工會進行交流，針對澎湖當前的海員培訓、學生實習政策及海事教育資源等議題深入交換意見，中華海員總工會秘書長蘇國愛與高雄分會理事長王慶宏皆親自出席，表達對澎湖在地海事人才發展的高度關切，吳淑瑾則強調，若順利當選，將全力促成縣府、中央與在地院校的對接，為澎湖青年打通一條穩健的海洋職道。

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擁有8年實際航海經驗的高雄分會理事長王慶宏表示，自己深知第一線船員的辛苦與實際需求，海事教育與實務培訓必須緊密結合，非常期待吳淑瑾未來當選後，能全力協助並推動海員訓練相關政策，讓技術與實務經驗得以順利傳承。

中華海員總工會秘書長蘇國愛則指出，目前整體海運與海事產業正面臨嚴重的人才短缺，除了整體投入人口減少外，關鍵更在於「實習端」需要政府給予政策性的扶持與鼓勵，唯有讓學生在就學階段就能獲得完善保障與職涯誘因，才能吸引更多青年願意加入航海行列。

吳淑瑾表示，海洋與觀光產業是澎湖發展的命脈，而海事人才培育的核心，不僅要面對少子化的衝擊，更要讓年輕人看到「選擇海洋是一條有未來的路」。

她高度肯定國立澎湖高級海事水產職業學校與國立澎湖科技大學兩所學校的貢獻，認為兩校校長與教職員具備扎實的專業能力，是澎湖得天獨厚的海事與水產人才培育搖籃。

面對少子化及青年外流困境，吳淑瑾提出「免學費減負擔、教育鏈結、產業升級、青年創生」4大核心解方，縣府必須扮演整合者角色，從提升青年赴澎就學意願開始，一路延伸至畢業後的保證就業，給予青年學子明確的職涯方向。

針對海事產業科技日新月異的現況，吳淑瑾指出，航海、輪機及培訓設備必須跟上時代步伐，她承諾未來將發揮自身與中央溝通順暢的優勢，積極向交通部、航港局、教育部及海委會爭取中央預算，全面更新澎湖海事學校的教學設備與實習設施，導入最新技術，達成「畢業即就業、無縫銜接職場」的目標。

吳淑瑾強調，將全力串聯中央與地方，從招生、師資、設備、證照、實習到就業，打通完整的產業與人才鏈，為澎湖留住人才並創造嶄新未來。

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