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影／參訪桃園A11安置住宅 李四川：若當選新北市將比照辦理

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
國民黨桃園縣長參選人張善政（右二）、新北市長參選人李四川（中）今天一起參觀桃園蘆竹的A11安置住宅。記者邱德祥／攝影
國民黨桃園縣長參選人張善政（右二）、新北市長參選人李四川（中）今天一起參觀桃園蘆竹的A11安置住宅。記者邱德祥／攝影

參選桃園縣長的國民黨參選人張善政下午在立委牛煦庭陪同下，與新北市長參選人李四川一起參觀位於桃園蘆竹的A11安置住宅，交流可負擔住宅政策。李四川表示，桃園的可負擔住宅規畫相當好，能協助買不起房子的年輕人解決居住問題，也有助鼓勵青年結婚生子，表態若年底有機會入主新北市府，將參考桃園經驗。張善政也盛讚李四川的工程專業，相信他若當選新北市長，能持續推進地方建設。

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張善政表示，李四川過去在行政院擔任秘書長，兩人曾是同事，當時許多工程問題都仰賴李四川協助，只要他一出手，工程的問題都可以迎刃而解，相當佩服他的工程專業，相信李四川未來若當選新北市長，能繼續推動新北建設，讓市民享有更好的居住環境。

李四川說，他與張善政過去曾在行政院共事，當時張善政擔任副院長，除了工程領域，對網路科技及各項平台建置也提供許多指導，今天很高興有機會到桃園學習。今天實地參觀後認為桃園可負擔住宅規畫確實相當好，能回應年輕人的居住需求，尤其政府希望鼓勵青年結婚、生育，對於買不起房子的家庭，可負擔住宅至少提供一項解決方案，「年底如果有機會進駐到新北市，我也會來學習，比照這樣來辦。」

面對選戰辯論議題，李四川受訪時表示，已簽署公辦辯論同意書，對電視媒體邀請同樣樂意參加，願與民進黨新北市長參選人蘇巧慧進行政見交流；張善政面對民進黨桃園市長參選人黃世杰邀請辯論，則重申態度沒有轉變，認為向市民報告未來政見時間都不夠，因此不會參加辯論。

國民黨桃園縣長參選人張善政（左二）、新北市長參選人李四川（左三）今天一起參觀桃園蘆竹的A11安置住宅。記者邱德祥／攝影
國民黨桃園縣長參選人張善政（左二）、新北市長參選人李四川（左三）今天一起參觀桃園蘆竹的A11安置住宅。記者邱德祥／攝影

國民黨桃園縣長參選人張善政（右二）、新北市長參選人李四川（左二）今天一起參觀桃園蘆竹的A11安置住宅。記者邱德祥／攝影
國民黨桃園縣長參選人張善政（右二）、新北市長參選人李四川（左二）今天一起參觀桃園蘆竹的A11安置住宅。記者邱德祥／攝影

2026九合一選舉 新北市選舉 桃園市選舉 李四川

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