蔣萬安清晨訪花博公園、太平市場 市政行程外續拚選戰

選戰倒數，台北市長蔣萬安今天清晨赴花博公園、太平市場與民眾互動，接著轉赴幸安市場，晚間將前往艋舺龍津宮出席活動。競辦表示，蔣萬安與民眾熱情互動，攤商也表達支持。

蔣萬安競選辦公室表示，蔣萬安上午6時許與北市議會副議長葉林傳、國民黨籍北市議員柳采葳等人，至花博公園圓山園區與晨運民眾打招呼；接著赴太平市場，與攤商及採買民眾互動、握手、合照等，攤商送上蒜苗祝福「凍蒜」，傳達支持與期待。

蔣萬安競辦表示，從公園到市場，都是市民生活的重要場域，走入基層不只是向民眾爭取支持，更是持續貼近市民生活、了解地方需求。蔣萬安將以過去4年的施政成果為基礎，持續向市民說明下一階段政策與願景。

蔣萬安上午在幸安市場出席活動時被媒體詢問，赴花博公園和太平市場行程為何不公開。蔣萬安回應，平常有很多走訪基層、了解攤商狀況的行程，有些本就會公開，至於平常太多走訪的行程，「我想，自然就好」。

蔣萬安競辦則透過媒體群組回應，考量現場環境動線和媒體安全，因此未公開行程。

此外，蔣萬安日前提出規劃遷移松山機場，打造台北AI園區，串聯北士科、南港軟體園區、內湖科技園區等，形成「科技廊帶」。

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨天在台北大學談及此事表示，商圈才需要土地串聯，AI則包含算力層、軟體層及應用層等，軟體層公司若要開會，「坐捷運或視訊也都OK啊」，真正需要串接的應是人才，也就是形成人才聚落。

蔣萬安競辦回應，企業需要的不只是會議連線，更包括研發空間、產學合作、投資媒合、技術驗證及應用落地，沈伯洋卻把這些條件一句話簡化成「搭捷運、開視訊就好」，暴露的只是自己對產業發展的無知。