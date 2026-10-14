影／進攻婦女選票 江啟臣喊出成立婦幼發展委員會

國民黨台中市長參選人江啟臣今天在大雅區舉行婦女後援會成立大會，他致詞時強調，無論是在家庭、職場、社會還是國家，每一個地方都能看到女性的重要力量。

江啟臣指出，一個家庭是否幸福，母親扮演著關鍵角色。同樣地，城市的進步也離不開女性的貢獻。以台中市為例，全市約有287萬人口，其中女性人口達147萬，且20歲以上的女性比男性多出近9萬人。他強調，女性不僅人口多，更擁有巨大的影響力與投票權，是推動城市發展的核心力量。

為了落實對婦幼權益的重視，江啟臣宣布，若未來順利當選，將在市府29個局處之外，成立「婦幼發展委員會」等三大委員會。他表示，作為重視家庭的男人，婦幼政策將會是未來的施政重心。該委員會將被列為最高指導單位，並納入女性代表共同參與決策，確保婦幼團體在市政建設中擁有實質發言權。

致詞最後，江啟臣以幽默風趣的方式與現場民眾互動，開玩笑稱「聽老婆、聽媽媽的話都是對的」，現場氣氛熱烈，掌聲與歡笑聲不斷。他強調，只要婦幼受到良好照顧，家庭與城市就會更加溫暖、有未來。