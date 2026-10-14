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松機遷建、營養午餐食安 蔣萬安10月21日赴議會專案報告

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安將於10月21日赴議會專案報告。聯合報系資料照
台北市長蔣萬安將於10月21日赴議會專案報告。聯合報系資料照

北市營養午餐頻傳食安疑慮、社會局前社工督導涉監守自盜、市長蔣萬安日前拋出松機遷建等，北市議會各黨團提案要求蔣專案報告，議會今下午政黨協商，排定10月21日上午9時至下午1時請蔣萬安來議會專案報告共4個題目。

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民進黨議員上周提案請市長針對近日來多起校園營養午餐之食安爭議事件，進行專案報告，也建請市長針對社會局前社工督導，涉嫌侵占受監護長者逾1200萬元案，以及社會局內控、管理制度改善作為，至議會做專案報告。議長戴錫欽裁示送政黨協商。

民眾黨議員陳宥丞等不分黨派議員今提案，建請蔣萬安針對公開宣布「松山機場遷移後打造台北AI園區」政策內容與具體規畫方向，向議員提出專案報告；白營議員張志豪等人針對指南宮凌霄寶殿大火、樂業街國家住都中心都更工地火警等，建請蔣就近期廟宇與工地發生重大火警，提出事後檢討與專案報告。戴錫欽裁示送政黨協商。

下午政黨協商決議，蔣萬安10月21日周三上午9時至議會專案報告4案，包含「學校營養午餐食安把關機制」、「校園疫病發生快速判別及通報」、「松山機場遷移計畫暨打造台北成為AI首都」、「受社會局監護長者財務管理機制檢討及策進作為」；至於近期重大火警搶救檢討等議題，改採書面報告回應。

戴錫欽會後表示，以往會期一開始，經過各黨團協商會排2次專案報告。這次因為民進黨團又提出，加上蔣萬安之前提到松機遷移跟AI首都、火警等議題，民眾黨團今天也有提出專案報告。

戴錫欽說，松機、AI首都一案報告內容包含周遭限高解禁、 都市再生、都更條件放寬等，市府認為應以「打造台北成為AI首都」為題，但民進黨團認為「松山機場遷移」一定要題，經討論訂為「松山機場遷移計畫暨打造台北成為 AI 首都」。

社會局前社工督導涉嫌侵占受監護宣告長者財產案，戴錫欽表示，該案正在偵辦中、尚未起訴，現在就現有制度請市府做通盤檢討，並提出專案報告。市府有函文地檢署，檢方稱該案偵辦中，個案細節不便提供，市府也不適合把個案透過任何形式提供給議會或議員詢答來提供，蔣萬安報告時可能會先說明不能觸及部分。

戴錫欽提到，民進黨團要求營養午餐食安部分一定要報告，藍綠黨團也希望檢討校園公衛問題，A流、諾羅、腸病毒等疫情有時常與之混淆，包含疫病防治、快速判別、通報等一併檢討，經溝通，安排「學校營養午餐食安把關機制」、「校園疫病發生快速判別及通報」2案。

北市議長戴錫欽今天下午說明政黨協商結果。記者林佳彣／攝影
北市議長戴錫欽今天下午說明政黨協商結果。記者林佳彣／攝影

2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安 食安 營養午餐 松山機場 戴錫欽

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