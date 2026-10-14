快訊

外資賣超200億卻狂買傳產 買超冠軍竟是這檔鋼鐵股

備詢遭綠委批「服裝不純樸」 賈永婕：不知道立院有制服規定

玩文字遊戲？僑委會出國預算列空白 立院報告只給一頁

聽新聞
0:00 / 0:00

張善政競辦轟黃世杰專訪4大謊言 酸「民進黨閃身步第一人」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
張善政競選辦公室發言人莊鎧毓今針對民進黨桃園市長參選人黃世杰（圖）日前接受節目專訪內容提出反擊，批評黃在台積電、捷運綠線等議題說法與實際情況有落差。聯合報系資料照
張善政競選辦公室發言人莊鎧毓今針對民進黨桃園市長參選人黃世杰（圖）日前接受節目專訪內容提出反擊，批評黃在台積電、捷運綠線等議題說法與實際情況有落差。聯合報系資料照

民進黨桃園市長參選人黃世杰昨接受「少康戰情室」專訪，談及龍科三期、台積電及捷運綠線等議題。桃園市長張善政競選辦公室今批評，黃世杰對台積電進駐及捷運綠線進度等說法與實際情況有落差，並指他面對雞蛋賄選、公有地造勢等爭議避重就輕，批評黃以「四大謊言」掩蓋過去對桃園建設缺乏貢獻。

2026九合一選舉

張善政競辦發言人莊鎧毓表示，黃世杰在專訪中指稱台積電出走桃園、捷運綠線延宕，卻忽略市府後續推動成果。針對龍科三期，莊表示，台積電原規畫進駐桃園，但行政院前院長蘇貞昌及桃園市前市長鄭文燦任內，土地徵收、住宅聚落及居民安置等問題未妥善溝通，引發地方反彈，台積電2023年10月宣布不再考慮進駐原計畫。

莊鎧毓表示，台積電宣布退出原計畫後，桃園市政府兩天後即主動拜會竹科管理局，持續為龍科三期推進創造條件；黃世杰當時擔任立委，未見對相關問題提出具體協助，如今卻以此批評市府，是把台積電議題當成選舉工具。

針對捷運綠線，莊鎧毓表示，張善政上任時，北機廠面臨約90萬立方公尺土壤處理問題，市府調整工法後，以8個月完成約15公頃基地整地，目前持續朝北段年底通車目標推進；黃世杰以「延宕」形容綠線工程，不僅抹煞工程團隊投入，更忽略前朝北機廠長期未能推進的問題。

莊鎧毓表示，黃世杰面對近期雞蛋賄選及農水署公有地造勢爭議，同樣未正面說明，對雞蛋來源稱由主辦方處理，對公有地租借則強調符合規範。他批評，「雞蛋誰帶的不是重點，特權才是焦點；租金不是答案，程序才是關鍵」，黃仍應完整交代活動及場地申請、審核過程。

莊鎧毓並提到，黃世杰父親黃金德擔任農田水利發展基金會董事長，黃世杰投入市長選舉後，相關活動陸續遭質疑行政中立及程序問題；黃世杰面對爭議始終未具體回應，遇到爭議就閃躲不解釋，是「民進黨閃身步第一人」。

張善政 黃世杰 民進黨 2026九合一選舉 桃園市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

假公濟私… 國有地辦造勢 黃世杰挨批靠爸

黃世杰促張善政辯論

凌濤爆黃世杰法務部次長跑農業行程 綠營回批別把鍵盤攻擊當政績

黃世杰在農田水利署土地辦造勢 黃國昌轟公器私用、黨國不分

相關新聞

何志勇、曹爾元違紀參選 國民黨中常會通過撤銷黨籍

國民黨中常會今通過兩梯次違反黨紀處分案，其中，包括無黨籍參選的新竹市長參選人何志勇、連江縣長參選人曹爾元，因違紀參選，遭中央考紀會撤銷黨籍。

國台辦指父在陸經商 沈伯洋反嗆：中國口徑要稍微一致

中國國台辦指稱，民進黨台北市長參選人沈伯洋父親與家族公司在中國經商，質疑一邊抗中、反中、阻礙交流，一邊卻在中國賺錢。沈伯洋今說，中國「口徑要稍微一致」，這兩年抹黑真的太久了，民眾可能有點麻痺，誠心建議國台辦「是不是要換個題目？」

嘉義市長黃敏惠卸任動向受關注 議員：立法院副院長是最適合職位

嘉義市議會定期會市長施政報告結束，市議員黃敏修質詢，肯定市長黃敏惠執政留下深刻印記，並形容她的執政歷程在嘉市政壇具有高度代表性。他拋出敏感問題，詢問黃敏惠卸任後是否有新的生涯規劃，甚至可能投入立委補選，繼續為市民服務；若民進黨立委王美惠當選市長，立委席次出缺，嘉市是否可能再出現「藍白合」？他說，立法院副院長是黃敏惠卸任後最適合職位。

【重磅快評】把國家當他家 靠爸又靠勢、綠能你不能

選戰倒數，原本在戰場邊緣的桃園、基隆最近也點燃戰火。民進黨桃園、基隆市長參選人黃世杰和童子瑋皆被指控濫用公家資源、變相輔選，一個「靠爸」、一個「靠勢」，行政不中立，踩了政治紅線。

張善政競辦轟黃世杰專訪4大謊言 酸「民進黨閃身步第一人」

民進黨桃園市長參選人黃世杰昨接受「少康戰情室」專訪，談及龍科三期、台積電及捷運綠線等議題。桃園市長張善政競選辦公室今批評，黃世杰對台積電進駐及捷運綠線進度等說法與實際情況有落差，並指他面對雞蛋賄選、公有地造勢等爭議避重就輕，批評黃以「四大謊言」掩蓋過去對桃園建設缺乏貢獻。

蘇巧慧家族遭質疑「拔官換政府投資」 李四川競辦：打掉障礙打通金脈？

民進黨新北市長參選人蘇巧慧家族公司遭踢爆獲取鉅額政府基金投資，嚴重違反公職人員利益衝突迴避法，國民黨立法院團今再揭露，前行政院長蘇貞昌拔掉台企銀董事長後，公司後續獲得鉅額政府資金，難道是「拔官換政府投資？」李四川競選辦公室發言人吳亮賢表示，蘇巧慧今日面對質疑...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。