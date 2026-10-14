張善政競辦轟黃世杰專訪4大謊言 酸「民進黨閃身步第一人」

民進黨桃園市長參選人黃世杰昨接受「少康戰情室」專訪，談及龍科三期、台積電及捷運綠線等議題。桃園市長張善政競選辦公室今批評，黃世杰對台積電進駐及捷運綠線進度等說法與實際情況有落差，並指他面對雞蛋賄選、公有地造勢等爭議避重就輕，批評黃以「四大謊言」掩蓋過去對桃園建設缺乏貢獻。

張善政競辦發言人莊鎧毓表示，黃世杰在專訪中指稱台積電出走桃園、捷運綠線延宕，卻忽略市府後續推動成果。針對龍科三期，莊表示，台積電原規畫進駐桃園，但行政院前院長蘇貞昌及桃園市前市長鄭文燦任內，土地徵收、住宅聚落及居民安置等問題未妥善溝通，引發地方反彈，台積電2023年10月宣布不再考慮進駐原計畫。

莊鎧毓表示，台積電宣布退出原計畫後，桃園市政府兩天後即主動拜會竹科管理局，持續為龍科三期推進創造條件；黃世杰當時擔任立委，未見對相關問題提出具體協助，如今卻以此批評市府，是把台積電議題當成選舉工具。

針對捷運綠線，莊鎧毓表示，張善政上任時，北機廠面臨約90萬立方公尺土壤處理問題，市府調整工法後，以8個月完成約15公頃基地整地，目前持續朝北段年底通車目標推進；黃世杰以「延宕」形容綠線工程，不僅抹煞工程團隊投入，更忽略前朝北機廠長期未能推進的問題。

莊鎧毓表示，黃世杰面對近期雞蛋賄選及農水署公有地造勢爭議，同樣未正面說明，對雞蛋來源稱由主辦方處理，對公有地租借則強調符合規範。他批評，「雞蛋誰帶的不是重點，特權才是焦點；租金不是答案，程序才是關鍵」，黃仍應完整交代活動及場地申請、審核過程。

莊鎧毓並提到，黃世杰父親黃金德擔任農田水利發展基金會董事長，黃世杰投入市長選舉後，相關活動陸續遭質疑行政中立及程序問題；黃世杰面對爭議始終未具體回應，遇到爭議就閃躲不解釋，是「民進黨閃身步第一人」。