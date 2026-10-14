國民黨中央助講團成立 鄭麗文：年底選舉全壘打

九合一選戰白熱化，國民黨今下午舉辦「115年KMT中央助講團」成立誓師大會，邀集黨籍立委、黨務幹部及專家學者、前政務官等組成最強團隊，全力爭取勝選。

助講團團長、黨主席鄭麗文表示，未來中央助講團會走遍台澎金馬宣揚理念，讓真正有遠見、有擔當、有專業，真正認真親民、接地氣，清廉勤政的縣市長候選人能夠脫穎而出，希望國民黨團隊能在年底選舉中全壘打，成為地方自治最重要的基石。

此次助講團成軍誓師儀式還包括宣傳「重啟核電」公投，國民黨呼籲，年底選舉除了支持國民黨參選人，也記得在「廢除非核家園、提高核電比例」公投案投下同意票，讓台灣未來享有充足電力與算力。

鄭麗文表示，這是一場非常關鍵歷史性的聖戰，代表台灣要向上發展還是向下沉淪？這場選戰是貪腐黑金與清廉勤政的決戰，也是一場台灣未來要選擇繼續內耗撕裂，還是團結進步的關鍵，更是特權對抗平民的聖戰。

鄭麗文說，國民黨面對的是不公平的選舉、不對稱的戰爭，民進黨動用國家機器，鋪天蓋地全面動員，甚至出動檢調威脅利誘，這是史上台灣民主選舉寒蟬效應最嚴重的一次，不管是企業界、學術界、文化界都不敢表態，不能支持在野力量，否則就會被查水錶甚至抄家，「台灣民主選舉已經變色蒙塵，這是一個獨裁跟民主之間的選擇，是毀憲亂政還是民主護台的選擇。」

鄭麗文說，在這場選舉中，國民黨沒有國家機器、沒有網軍，沒有花不完的銀彈」，國民黨組成中央助講團，憑藉的是非常紮實的執政成績，以及所有保護台灣民主，期待台灣越來越好的民意，才是支持他們的底氣。

助講團成員包括，立法院前院長王金平、前副主席曾永權、台中市長盧秀燕，以及四位副主席李乾龍、季麟連、張榮恭、蕭旭岑。另包括智庫副董事長李鴻源、前桃園縣長吳志揚、台北市前副市長李永萍、國民黨立院黨團總召傅崐萁與黨籍立委。

學者專家方面涵蓋多位前閣員，包括行政院前副院長杜紫軍、交通部前部長葉匡時、經濟部前部長尹啟銘、前立委曾巨威、陳宜民、吳怡玎、李德維等人。