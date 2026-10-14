綠線成選戰攻防！張善政轟「不知之前幹什麼」 籲外界別講工程人壞話

桃園捷運綠線力拚今年底北段通車，近期卻因進度及配套問題成為選舉攻防焦點。桃園市長張善政今天開箱G14蘆竹中正北站、G15水尾站，再度反駁外界質疑，直指北機廠2019年開工，他2022年底上任後，捷工局隔年初到場卻發現「完全沒有動靜，連一張施工圖都沒有」，市府團隊趕工3年8個月才有今天成果，呼籲不要為了選舉抹煞工程人員辛苦。

桃園捷運綠線第一階段預計今年底通車，張善政今天前往G14蘆竹中正北站及G15水尾站開箱，並視察周邊人行環境。捷工局表示，中正北路第一條人本示範道路今年7月底完工，台四線第二條示範道路9月下旬竣工，兩階段共完成約5.8公里廊帶改善，包括移置電箱、增設自行車設施、改善候車空間及路口安全等。

張善政表示，北機廠是捷運綠線營運的核心，2019年1月2日開工，捷工局2023年初到現場查看時，工程卻幾乎沒有動靜，「不知道那4年在幹什麼」，市府接手後只能趕工再趕工。他強調，不論支持國民黨、民進黨或民眾黨，大家對桃園進步及捷運通車的期待都相同，「不要講我們工程人的壞話」，上千名工程人員3年8個月來投入建設，這些辛苦不該被選舉攻防蓋掉。

張善政說，目前工程進度沒有延誤，相關配套持續完成，接下來仍以測試為優先，最後一關是連續7天的穩定性測試，期間不能出現問題，一旦發生異常，就必須重新計算7天，挑戰相當大，團隊會一步一腳印推進，目標仍是年底讓市民搭上正式營運的捷運。

捷工局長劉慶豐表示，市府與施工團隊重新整合工程界面，將建設期程壓縮至3年8個月。目前優先通車路段號誌系統已完成階段性檢驗，所需10列列車的性能例行測試及整備陸續完成，預計10月下旬展開試運轉前置準備；北機廠及7座車站消防檢查、無障礙勘檢均已通過，電梯、電扶梯亦取得使用許可，後續將持續進行初勘、履勘相關整備，朝今年底首段通車目標推進。