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凌濤爆黃世杰法務部次長跑農業行程 綠營回批別把鍵盤攻擊當政績

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
民進黨桃園市長參選人黃世杰今早到八德掃街拜票，沿途笑臉相迎握手，展現十足親和力。記者陳俊智／攝影
民進黨桃園市長參選人黃世杰今早到八德掃街拜票，沿途笑臉相迎握手，展現十足親和力。記者陳俊智／攝影

國民黨桃園市議員凌濤昨揭民進黨桃園市長黃世杰造勢活動用農水署土地，今天再爆黃在法務部次長任內跑農田水利會行程，質疑中央政府行政不中立；黃世杰競選辦公室發言人簡伊翎則回擊，與其發文刷存在感，不如多花時間關心民眾，別把鍵盤攻擊當政績。

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凌濤今在臉書發文批評黃世杰，指黃接受政論節目「少康戰情室」專訪想破圈，但所提政策內容空泛，市民看了直搖頭；他也批黃是「農水富二代」，競選市長多靠農業部、農水署照顧，質疑與農業部對接的就是黃父、現任桃園農田水利研究發展基金會董事長黃金德。

凌濤表示，黃世杰出了農水署餐會和競選造勢晚會爭議，他今年初在法務部次長任內上班日也出席農田水利會協辦「新屋區農民節慶祝活動」，從法務位置上就開始暖身市長選舉，農業部、農水署對黃世杰的照顧簡直無微不至。

簡伊翎則說，凌濤沒有新梗，除了冷飯熱炒外，更惡劣的是抹黑造謠，反覆攻擊黃世杰早已多次說明的議題，不難想像他有多為自己的選情擔憂。與其成天忙著發文刷存在感，不如多花點時間深入基層、關心民眾，別把鍵盤攻擊當成政績。

民進黨桃園市長參選人黃世杰今早到八德掃街拜票，沿途笑臉相迎握手，展現十足親和力。記者陳俊智／攝影
民進黨桃園市長參選人黃世杰今早到八德掃街拜票，沿途笑臉相迎握手，展現十足親和力。記者陳俊智／攝影

2026九合一選舉 桃園市選舉 黃世杰 凌濤

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