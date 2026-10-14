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願與民進黨對手辯論？李四川表態很樂意 張善政曝時間不夠規劃

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
新北市長參選人李四川今天與桃園市長張善政同台受訪，李四川表態樂意接受媒體邀請，與蘇巧慧進行政見辯論；張善政被問及黃世杰邀請辯論時，重申態度沒有轉變，表示向市民報告政見的時間都不夠。記者朱冠諭／攝影
新北市長參選人李四川今天與桃園市長張善政同台受訪，李四川表態樂意接受媒體邀請，與蘇巧慧進行政見辯論；張善政被問及黃世杰邀請辯論時，重申態度沒有轉變，表示向市民報告政見的時間都不夠。記者朱冠諭／攝影

新北市長參選人李四川今與桃園市長張善政一起參觀桃園A11安置住宅。受訪時面對選戰辯論議題，李四川表示，已簽署公辦辯論同意書，對電視媒體邀請同樣樂意參加，願與民進黨新北市長參選人蘇巧慧進行政見交流；張善政面對民進黨桃園市長參選人黃世杰邀請辯論，則重申態度沒有轉變，認為向市民報告未來政見時間都不夠，因此不會參加辯論。

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蘇巧慧日前表示，已簽署4家媒體的辯論邀請。李四川今被問到是否願意與蘇巧慧辯論時表示，自己已簽署公辦辯論同意書，對於電視媒體所提出的邀請，同樣很樂意與蘇巧慧進行政見交流，至於辯論平台或時間，都交由雙方幕僚協調。

至於黃世杰昨專訪公開表示希望能一起辯論，張過去曾表示將以政見發表為主，如今態度是否有所轉變？張善政則直言「沒有轉變」，並強調選舉期間應把時間用來向市民報告未來政見，「時間都不夠了，怎麼有時間去辯論呢？」

媒體詢問，台北市長蔣萬安與李四川提出打造AI科技廊帶，民進黨台北市長參選人沈伯洋有不同看法。李四川表示，科技廊帶並非單純讓公司開會，而是必須結合交通、人才及平台建置，如此才能吸引人才與資金進駐。

李四川說，他認為沈伯洋與蘇巧慧對市政仍有一點不熟悉，但沒有關係，未來他會與蔣萬安共同推動相關規畫，盼透過跨區合作投入國際競爭。

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