何志勇、曹爾元違紀參選 國民黨中常會通過撤銷黨籍

國民黨中常會今通過兩梯次違反黨紀處分案，其中，包括無黨籍參選的新竹市長參選人何志勇、連江縣長參選人曹爾元，因違紀參選，遭中央考紀會撤銷黨籍。

國民黨文傳會主委陳以信今在中常會後轉述，黨中央考紀會送出兩梯次違反黨紀名單，共10人開除黨紀、14人撤銷黨籍，並經今日中常會通過。

遭開除或撤銷黨籍名單，多數為違紀參選的縣市議員及鄉鎮市民代表。脫黨參選新北市議員的新北青工總會前會長陳茂嘉、參選台中議員的台中市黨部前副主委張書華等人遭撤銷黨籍；藍營助理徐慈檉徐慈檉因以親民黨參選桃園市議員、高鐵延伸宜蘭監督聯盟發言人劉仲書則接受時代力量提名參選宜蘭縣議員，遭開除黨籍。

根據中國國民黨黨員違反黨紀處分規程，黨員若經撤銷黨籍，三年內不得請求恢復黨籍；若是遭開除黨籍，六年內不得請求恢復黨籍。

曾任國民黨發言人的清華大學兼任助理教授何志勇以無黨籍身分登記參選新竹市長。聯合報系資料照