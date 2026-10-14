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國台辦指父在陸經商 沈伯洋反嗆：中國口徑要稍微一致

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
代表民進黨參選台北市長的立委沈伯洋（圖中），再度被爆出其父開設的公司與中國大陸進行貿易。記者曾原信／攝影
代表民進黨參選台北市長的立委沈伯洋（圖中），再度被爆出其父開設的公司與中國大陸進行貿易。記者曾原信／攝影

中國國台辦指稱，民進黨台北市長參選人沈伯洋父親與家族公司在中國經商，質疑一邊抗中、反中、阻礙交流，一邊卻在中國賺錢。沈伯洋今說，中國「口徑要稍微一致」，這兩年抹黑真的太久了，民眾可能有點麻痺，誠心建議國台辦「是不是要換個題目？」

2026九合一選舉

沈伯洋今在立院受訪時表示，中國一下說他是台獨頑固分子，一下說要通緝，「一下這兩年又一直抹黑我，然後一下又派人來台灣跟監，而且跟監還指定要拍我的女兒」，現在又說「發現你爸爸的貿易怎樣怎樣」，「他們的口徑，可能自己應該先好好討論一下。」

沈伯洋說，這兩年對於他們家「什麼紅錢等等的抹黑」，真的已經太久了，民眾可能都有點麻痺，「你們能不能換一個新的題目？」他說，對國台辦來講，如果自己的KPI用舊的題目來達成，「搞不好不太算KPI」，因此誠心建議國台辦「是不是要換個題目？」

沈伯洋表示，相關事情已經澄清不知道好幾萬次了，「就是我們家是在厄瓜多的台商，我們家在厄瓜多」，他不知道為什麼可以被抹成這個樣子，到現在都還是不明瞭，「但我覺得人民的眼睛是雪亮的。」

沈伯洋說，希望現在台北市在選舉，選舉過程中大家要討論的是市政，「如果中國一直在做這些動作，然後制裁誰、制裁又怎樣，其實我覺得大家感受是不好的。」

沈伯洋表示，這對整個選舉文化不好，對國台辦自己也不太好，因此希望國台辦能夠......，「這是忠言逆耳。」

代表民進黨參選台北市長的立委沈伯洋，再度被爆出其父開設的公司與中國大陸進行貿易。記者曾原信／攝影
代表民進黨參選台北市長的立委沈伯洋，再度被爆出其父開設的公司與中國大陸進行貿易。記者曾原信／攝影

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 國台辦

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