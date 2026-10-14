李四川參訪桃園可負擔住宅 表態若當選新北市長將比照辦理

桃園市長張善政今天下午邀請新北市長參選人李四川參訪桃園A11安置住宅，並交流可負擔住宅政策。李四川表示，桃園的可負擔住宅規畫相當好，能協助買不起房子的年輕人解決居住問題，也有助鼓勵青年結婚生子，表態若年底有機會入主新北市府，將參考桃園經驗。張善政也盛讚李四川的工程專業，相信他若當選新北市長，能持續推進地方建設。

桃園市政府推動全國首創可負擔住宅政策，優先照顧25歲至未滿45歲、育有或懷有子女的家庭，透過限制交易價格、政府回購等機制，降低青年購屋負擔。相關自治條例草案今年5月29日函報行政院，目前仍待核定，市府預計初期提供約500戶，119年擴增至1000戶。

張善政今天下午在立委牛煦庭陪同下，與李四川前往桃園A11安置住宅參訪，了解住宅規畫及政策推動情形。

張善政表示，機場捷運是非常重要的建設，市府利用相關開發後剩餘土地，作為可負擔住宅房源，希望讓更多年輕家庭有機會安居。他也感謝牛煦庭邀請李四川參訪，對於雙方市政交流相當期待。

張善政說，李四川過去在行政院擔任秘書長，兩人曾是同事，當時許多工程問題都仰賴李四川協助，「只要他一出手，工程的問題都可以迎刃而解」，相當佩服他的工程專業，相信李四川未來若當選新北市長，能繼續推動新北建設，讓市民享有更好的居住環境。

李四川表示，他與張善政過去曾在行政院共事，當時張善政擔任副院長，除了工程領域，對網路科技及各項平台建置也提供許多指導，今天很高興有機會到桃園學習。

李四川說，實地參觀後認為桃園可負擔住宅規畫確實相當好，能回應年輕人的居住需求，尤其政府希望鼓勵青年結婚、生育，對於買不起房子的家庭，可負擔住宅至少提供一項解決方案，「年底如果有機會進駐到新北市，我也會來學習，比照這樣來辦。」