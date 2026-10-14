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【重磅快評】沈伯洋父親為何堅持「自曝風險」？

聯合報／ 主筆室
代表民進黨參選台北市長的立委沈伯洋（右），再度被爆出其父開設的公司與中國大陸進行貿易。記者曾原信／攝影
代表民進黨參選台北市長的立委沈伯洋（右），再度被爆出其父開設的公司與中國大陸進行貿易。記者曾原信／攝影

正代表民進黨參選台北市長的立委沈伯洋，繼去年6月後，再度被爆出其父開設的公司與中國大陸進行貿易。沈伯洋質疑此時爆出此事，動機並不單純。不過民眾更好奇的應該是，沈伯洋曾宣稱台商有「受到壓迫出賣資訊成為第五縱隊的風險」，為何去年相同事件已然造成軒然大波，但沈父還是堅持「換殼繼續做生意」，讓自己持續暴露於「受到壓迫」的風險之中？

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在以現在相對中間、溫和路線打選戰之前，沈伯洋無異是綠營以「反認知作戰」抗中的急先鋒，「台灣存在受壓迫而出賣資訊的高風險第五縱隊人群，估計可能高達10萬人；其中立法委員、村里長及台商，具有一定程度的風險。」就是其名言。而在其主導之下，包括立委赴陸需報准等修法提案，也成為民進黨的「國安法案」主軸。在部分綠營支持者眼中，「台商」也成了被抹紅的對象。

也正因為如此，當去年爆出沈伯洋的父親沈土城的「兆億公司」，透過在大陸購買貨品賣往其他國家營利多年後，社會才會一片譁然。對於沈伯洋「反中卻賺紅錢」的質疑，也不絕於耳。雖然沈伯洋辯稱，自己父親並非「大陸台商」，而是從大陸買貨品「銷往厄瓜多」，且質疑這是大陸對其打壓，但這仍不能完全讓民眾釋懷；畢竟他的人設，就是「兩岸任何交流對對岸來說，都有統戰的成分」。這豈不是自成被壓迫、統戰的對象？

如果說去年的爆料，是沈伯洋和其父「把政治看簡單了」，認為只要問心無愧就好；那麼這次的「換殼交易」事件，就完全讓人無法理解。經過去年的事件，沈伯洋和其父總應該學到「政治主張和行動一致」的重要了吧？而且該公司這半年多在大陸貿易額僅約70萬美元，雖然從一般家庭看是個不小的數字，但也不算利潤大到放棄政治主張，而且這當中還有大半時間沈伯洋已被提名參選台北市長，動見觀瞻，為何沈父不但讓自己承擔經濟風險，還讓兒子承擔政治風險？

這些問題的答案，可能只有沈伯洋和其父親知道。但或許問題的本質也並不複雜，就是兩岸的貿易和交流，本來就不需要被賦予太多的政治意涵。對多數台商包括沈父而言，賺錢才是王道。而當兩方都用政治角度看事情，抹紅如果是必然，言行不一被質疑和被制裁，當然也就是必然了。

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 選情評論

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