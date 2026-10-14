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港媒指沈伯洋父親「賺紅錢」 學者：中國藉媒體介入台灣選舉、加深對立

中央社／ 台北14日電
正在競選台北市長的民進黨立委沈伯洋下午仍準時出席外交國防委員會質詢。記者曾原信／攝影
正在競選台北市長的民進黨立委沈伯洋下午仍準時出席外交國防委員會質詢。記者曾原信／攝影

親中港媒近日指控民進黨台北市長參選人沈伯洋縱容父親「賺紅錢」，學者葉耀元分析，中國透過香港媒體操作相關訊息，試圖介入台灣選舉，這類認知作戰未必能改變選民立場，卻可能加深台灣社會對立與兩極化，對民主發展造成不良影響。

2026九合一選舉

港媒文匯報昨天指控，民進黨台北市長參選人沈伯洋暗中縱容其父親繼續賺紅錢。

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元今天表示，本案很明顯就是中國國安部透過香港勢力介入台灣選舉。他分析，中共在此類訊息操作中，未必透過中國官媒釋放不實消息，因為台灣社會不見得會買單，但透過港媒，部分台灣民眾可能認為「好像有可能是真的」。

葉耀元指出，相關認知作戰研究發現，介選訊息未必能直接改變選民立場。例如原本支持沈伯洋的民眾，可能因為觀察到中國介選，反而更加支持沈伯洋；原本反對沈伯洋的民眾，也可能因此強化既有立場。

他說，中間選民才是介選行為要爭奪的受眾，但這些選民不一定會接收到相關政治訊息。因此，相較於介選是否真的改變台灣民眾的意識形態，更值得關注的是，這類認知作戰可能加深社會對立與兩極化，讓所謂親台勢力與親中勢力反目成仇，對台灣民主進程及整體社會發展造成不良影響。

中國對外施壓及干擾行為不僅止於選舉。近日中國對台灣友邦官員祭出制裁、美國駐斐濟大使館揭露涉及中國駭客的網路入侵事件，以及帛琉總統對中國籍人士走私非法毒品提出警告等，也引發關注。

葉耀元分析，在美中競爭下，中國試圖突破第一島鏈封鎖，除了提升海軍實力，也可能透過網路攻擊，尋找美國與區域盟友之間的弱點，試圖製造不同層次的破口。

他指出，從中國的策略可以觀察到兩個模式。首先，中國挑戰美國霸權，不只是直接攻擊美國，也透過攻擊美國盟友尋找弱點；其次，運用社會作戰模式，例如透過毒品造成美國及其盟友社會內部動盪與紛亂，拖慢國家發展。

葉耀元表示，整體而言，中國的意圖不只是透過軍事實力、網路向外擴張，也透過滲透方式，持續破壞對方社會的基底。

至於中國對台灣友邦官員祭出制裁，葉耀元認為，這類外交制裁通常象徵意義大於實質意義。以巴拉圭外長為例，若無必要，根本不會前往中國，制裁禁止入境的實質效果有限。

葉耀元說，中國此舉除了可以作為內部宣傳素材，營造中國強大的形象，也可能藉由對外咆哮，試圖轉移內部壓力。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 選情評論

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