港媒指沈伯洋父親「賺紅錢」 學者：中國藉媒體介入台灣選舉、加深對立

親中港媒近日指控民進黨台北市長參選人沈伯洋縱容父親「賺紅錢」，學者葉耀元分析，中國透過香港媒體操作相關訊息，試圖介入台灣選舉，這類認知作戰未必能改變選民立場，卻可能加深台灣社會對立與兩極化，對民主發展造成不良影響。

港媒文匯報昨天指控，民進黨台北市長參選人沈伯洋暗中縱容其父親繼續賺紅錢。

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元今天表示，本案很明顯就是中國國安部透過香港勢力介入台灣選舉。他分析，中共在此類訊息操作中，未必透過中國官媒釋放不實消息，因為台灣社會不見得會買單，但透過港媒，部分台灣民眾可能認為「好像有可能是真的」。

葉耀元指出，相關認知作戰研究發現，介選訊息未必能直接改變選民立場。例如原本支持沈伯洋的民眾，可能因為觀察到中國介選，反而更加支持沈伯洋；原本反對沈伯洋的民眾，也可能因此強化既有立場。

他說，中間選民才是介選行為要爭奪的受眾，但這些選民不一定會接收到相關政治訊息。因此，相較於介選是否真的改變台灣民眾的意識形態，更值得關注的是，這類認知作戰可能加深社會對立與兩極化，讓所謂親台勢力與親中勢力反目成仇，對台灣民主進程及整體社會發展造成不良影響。

中國對外施壓及干擾行為不僅止於選舉。近日中國對台灣友邦官員祭出制裁、美國駐斐濟大使館揭露涉及中國駭客的網路入侵事件，以及帛琉總統對中國籍人士走私非法毒品提出警告等，也引發關注。

葉耀元分析，在美中競爭下，中國試圖突破第一島鏈封鎖，除了提升海軍實力，也可能透過網路攻擊，尋找美國與區域盟友之間的弱點，試圖製造不同層次的破口。

他指出，從中國的策略可以觀察到兩個模式。首先，中國挑戰美國霸權，不只是直接攻擊美國，也透過攻擊美國盟友尋找弱點；其次，運用社會作戰模式，例如透過毒品造成美國及其盟友社會內部動盪與紛亂，拖慢國家發展。

葉耀元表示，整體而言，中國的意圖不只是透過軍事實力、網路向外擴張，也透過滲透方式，持續破壞對方社會的基底。

至於中國對台灣友邦官員祭出制裁，葉耀元認為，這類外交制裁通常象徵意義大於實質意義。以巴拉圭外長為例，若無必要，根本不會前往中國，制裁禁止入境的實質效果有限。

葉耀元說，中國此舉除了可以作為內部宣傳素材，營造中國強大的形象，也可能藉由對外咆哮，試圖轉移內部壓力。

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